Advertisements

البيت الأبيض: قمة جنيف كانت مفيدة لأمريكا ونحتاج للتعامل مع بوتين

الجمعة 18/يونيو/2021 - 02:44 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements


رفض البيت الأبيض المواقف القاضية بأن الولايات المتحدة لم تستفد من القمة التي عقدت في جنيف بين رئيسها جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.
وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، في حديث لشبكة "سي إن إن" أمس الخميس، إنه لا يشاطر إطلاقا مثل هذه المواقف القاضية بأن قمة جنيف لم تستحق عقدها بالنسبة لواشنطن، موضحا: "كما قال الرئيس بايدن نفسه، فإنه حقق هدفه وأنا أعتقد أن أمريكا استفادت من ذلك".

وفي معرض تعليقه على تصريح زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب، كيفن مكارثي، بأن بايدن "منح بوتين منصة"، أشار سوليفان إلى أن بوتين بنفسه يقود منصة دولية ملموسة بصفته زعيما لروسيا.

وتابع: "هذا ما يعني تولي كرسي رئيس إحدى أكبر القوى النووية في العالم، ومن وجهة نظرنا، نحتاج إلى التعامل معه.. نحتاج إلى التعامل معه بطريقة قوية وحازمة ومبدئية".

وذكّر سوليفان بكلام بايدن عن أهمية الحوار وجها لوجه بين زعماء الدول، ووجه انتقادات إلى الرئيس السابق دونالد ترامب، لافتا إلى أن بوتين خلال السنوات الأخيرة لم يواجه أي احتجاجات من البيت الأبيض بشأن "المسائل المعقدة".

وتابع: "هذا الهدف وحده كان يستحق الجلوس حول طاولة التفاوض مع بوتين، لكن بايدن، علاوة على ذلك، كان يعمل أيضا على تقديم مصالح الأمن القومي الأمريكية وتقليص خطر اندلاع الحرب النووية وزيادة الفرص لإحراز تقدم في المسائل المتعلقة بالأمن السيبراني وغيرها من المجالات التي تعود إلى المصالح القومية الجذرية للولايات المتحدة".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بايدن البيت الابيض

أخبار تهمك

عاجل.. تصريح جديد من الرئيس السيسي بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يرفض التعاقد مع "الحريف"

منذ حوالي 4 ساعات

الحكومة تحسم الجدل بشأن زيادة أسعار السكر التمويني بالمجمعات الاستهلاكية

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على معلق مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 31 دقيقة

كارتيرون يوافق على عودة نجم الزمالك المعار

منذ أقل من ساعة

عاجل.. بيراميدز يقرر طرد نجم الفريق

منذ يوم

بيراميدز يرحب برحيل نجمه إلى الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

كارتيرون يطلب 4 صفقات في الموسم المقبل

منذ ساعة و نصف

تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

الإتحاد الدنماركي يعلن عن حل طبي لإريكسن

منذ ساعة

نجم الأهلي يطلب المشاركة في مباراة الترجي التونسي المقبلة

منذ ساعة

عاجل.. كورونا يضرب الترجي التونسي قبل ساعات من موقعة الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

منتخب البرازيل الأوليمبي يفاجئ نجم برشلونة السابق

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. موسيماني يفجر مفاجأة من العيار الثقيل

منذ حوالي 20 ساعة

جريمة تهز أسوان.. أم تقتل 3 من أبنائها بصورة وحشية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إسقاط الجنسية المصرية عن 3 أشخاص

منذ يوم

موضوعات متعلقة

بينهم جون كيري.. "بايدن" يختار أفراد حكومته الجديدة

مستشار الأمن القومي الأميركي: ناقشنا مع أوروبا ملف إيران

البيت الأبيض: الولايات المتحدة تتواصل مع إيران بشأن الأمريكيين المحتجزين

أمريكا تهدد بفرض عقوبات على معرقلي حكومة ليبيا الجديدة

الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية يتفقون على مواصلة الضغط على الجارة الشمالية

واشنطن: لقاء "بايدن" و"بوتين" يأتي في سياق حماية مصالحنا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:01 م

نجم الأهلي يطلب المشاركة في مباراة الترجي التونسي المقبلة

تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا

09:31 ص

كارتيرون يوافق على عودة نجم الزمالك المعار

02:08 م

الحكومة تحسم الجدل بشأن زيادة أسعار السكر التمويني بالمجمعات الاستهلاكية

11:39 ص

الأهلي يرفض التعاقد مع "الحريف"

11:30 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة