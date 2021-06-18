البيت الأبيض: قمة جنيف كانت مفيدة لأمريكا ونحتاج للتعامل مع بوتين









رفض البيت الأبيض المواقف القاضية بأن الولايات المتحدة لم تستفد من القمة التي عقدت في جنيف بين رئيسها جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، في حديث لشبكة "سي إن إن" أمس الخميس، إنه لا يشاطر إطلاقا مثل هذه المواقف القاضية بأن قمة جنيف لم تستحق عقدها بالنسبة لواشنطن، موضحا: "كما قال الرئيس بايدن نفسه، فإنه حقق هدفه وأنا أعتقد أن أمريكا استفادت من ذلك".





وفي معرض تعليقه على تصريح زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب، كيفن مكارثي، بأن بايدن "منح بوتين منصة"، أشار سوليفان إلى أن بوتين بنفسه يقود منصة دولية ملموسة بصفته زعيما لروسيا.





وتابع: "هذا ما يعني تولي كرسي رئيس إحدى أكبر القوى النووية في العالم، ومن وجهة نظرنا، نحتاج إلى التعامل معه.. نحتاج إلى التعامل معه بطريقة قوية وحازمة ومبدئية".





وذكّر سوليفان بكلام بايدن عن أهمية الحوار وجها لوجه بين زعماء الدول، ووجه انتقادات إلى الرئيس السابق دونالد ترامب، لافتا إلى أن بوتين خلال السنوات الأخيرة لم يواجه أي احتجاجات من البيت الأبيض بشأن "المسائل المعقدة".



