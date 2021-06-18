ميسي يقود تشكيل الأرجنتين المتوقع أمام أوروجواي

يستعد منتخب الأرجنتين لخوض أصعب مبارياته في كوبا أمريكا أمام أوروجواي في المواجهة التي تقام صباح يوم السبت.





ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة الثانية صباحا بتوقيت القاهرة فى البرازيل.





وجاءت تشكيلة الأرجنتين المتوقعة كالتالي:





حراسة المرمى: إيمليانو مارتينيز

الدفاع: مونتيل، كوارتا، أوتاميندي، تاجليافيكو

الوسط: دي باول، باريديس، لو سيلسو

الهجوم: ميسي، لاوتارو مارتينز، جونزاليس



