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شهد سامي بطلة إفريقيا للتايكوندو

الجمعة 18/يونيو/2021 - 02:54 م
بوابة الفجر
محمود الشيخ
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اختتمت بطولة أفريقيا للتايكوندو بالسنغال وكانت مفاجأة البطولة حصول لاعبة اكاديمية عالم الرياضة الناشئة شهد سامى والمنضمة إلى المنتخب الأول للتايكوندو على المركز الأول والميدالية الذهبية فى وزن ٤٦ ك بعد مباريات قمة فى الصعوبة داخل وخارج البساط .
 
والجدير بالذكر أن شهد سامى بطلة برونزية بطولة العالم للناشئين تحت ١٤ سنة بشرم الشيخ .
 
ومن هنا جاءت نتائج شهد سامى لتثبت أن الأكاديميات الخاصة أصبحت قادرة على تصدير لاعبين ولاعبات للمنتخبات المصرية خلال الفترة القادمة بما تحتويه هذا الاكاديميات من استراتيجية فى التدريب يكون هدفها تجهيز ابطال لرفع علم مصر فى المحافل الدولية .
 
ومن خلال هذه النتائج والخطة الطموحة لبعض الأكاديميات المتخصصة ذات الخبرات نرى أنه جاء الوقت لتعاون مؤسسات الدولة متمثلة فى وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية مع هذه الأكاديميات المتخصصة ذات الخبرات فى تأهيل اللاعبين واللاعبات للسيطرة على البطولات المحلية والانضمام إلى المنتخبات المصرية يشرف على الفريق بالأكاديمية الدكتور حسن كمال والمدير الفنى علاء إسماعيل ومدرب البطلة مصطفى خالد .
 
وقد صرح احمد الجندى رئيس مجلس إدارة عالم الرياضة ان بداية فكرة إنشاء الاكاديمية لتأسيس الناشئين والناشئات فى بداية أعمارهم السنية ولكن مع تطور الاكاديمية بفروعها أصبح الهدف هو تقديم لمصر ابطال للمنتخبات فى الألعاب المختلفة .
 
وقد بدأ بالفعل تحقيق هذا الهدف وقد تم تكريم اللاعبة اليوم فى حضور مدربينها وعائلتها داخل بيت الرياضة عالم الرياضة .

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