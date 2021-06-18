"دوار البحر" عرض مسرحى لفرقة قنا القومية









تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة عروضها المسرحية بفرع ثقافة قنا، بتقديم العرض المسرحى "دوار البحر" بقصر ثقافة قنا لفرقة قنا القومية، تأليف محمد على ابراهيم اخراج خالد عطاالله.











