Advertisements
"دوار البحر" عرض مسرحى لفرقة قنا القومية
الجمعة 18/يونيو/2021 - 02:58 م
Advertisements
تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة عروضها المسرحية بفرع ثقافة قنا، بتقديم العرض المسرحى "دوار البحر" بقصر ثقافة قنا لفرقة قنا القومية، تأليف محمد على ابراهيم اخراج خالد عطاالله.
تدور احداث العرض فى احدى قرى الجنوب حول بحر سيد القريه وحاكمها بالوراثه، حول وهم الافاعى التى قتلت والده من قبل نتيجة مكيده من أعيان البلد الذين يطمعون فى الولايه على الكرسى، تتمثل هذه المكيده فى انهم يستعينون بكودية الزار رمان السيده التى تبيع الوهم الى أهالى القريه، وتحضر الافاعى فى هيئة خاتم يدخل الى اصبع "بحر" كبير البلد عن طريق احدى بنات العوائل التى يعشقها، وتبدأ الاحداث من يوم زفاف بحر على فتنه بنت رجل من كبار العوائل، ومن خلال التداخل بين الانى والقديم وما كان يحدث او ما سوف يحدث تدور الاحداث التى تنتهى بان بحر لايسلم من الخاتم المتمثل فى التفاف الافاعى حول رقبته ويترك لكل كبار العوائل الخير.
Advertisements