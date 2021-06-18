نجم الأهلي خارج حسابات موسيماني أمام الترجي

كشف مصدر داخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موقف أحمد رمضان بيكهام من المشاركة في مباراة الترجي غدا بدوري أبطال أفريقيا.





وقال سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق، إن اللاعب يعاني من إجهاد خفيف في العضلة الضامة وسيخضع لفحص طبي قبل مران اليوم لتحديد موقفه النهائي من المشاركة أمام الفريق التونسي.





وحسب تصريحات عضو بالجهاز الفني للأهلي في تصريحات خاصة لـ "الفجر الرياضي" ، أن اللاعب بنسبة كبيرة خرج من حسابات الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء أمام الترجي غدا، وبدأ في تجهيز أكرم توفيق لقيادة الجبهة اليمنى.





ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والترجي غدا السبت على ملعب رادس بتونس في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال افريقيا.



