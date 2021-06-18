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أمريكا تحظر استيراد الكلاب من 113 دولة

الجمعة 18/يونيو/2021 - 03:15 م
بوابة الفجر
وكالات
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على خلفية مخاوف من داء الكلب، حظرت الولايات المتحدة استيراد الكلاب لمدة عام من 113 دولة من بينها السعودية و15 بلدا عربيا آخر.  

ونقلت صحيفة "سبق" الإلكترونية عن المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن هذا الحظر يطال جميع الكلاب من مختلف الأنواع، بما فيها الكلاب التي توجد في أي دولة ارتفعت فيها مخاطر وجود داء الكلب في الأشهر الستة الماضية.

وتأتي هذه الخطوة وسط قفزة كبيرة بالولايات المتحدة في استيراد الكلاب، مرتبطة بزيادة الإقبال على تربية الكلاب خلال فترة الجائحة، إذ تشير البيانات إلى أن الولايات المتحدة تستورد حوالي مليون كلب سنويا.

وأوضح المركز الأمريكي المختص أن قرار تعليق الاستيراد ينطبق على 113 دولة في العالم من بينها 16 دولة عربية هي السعودية، وقطر، والإمارات، والكويت، وعمان، ومصر، واليمن، وسوريا، والعراق، ولبنان، والأردن، وتونس، والصومال، والسودان، والمغرب، والجزائر.

يشار إلى أن داء الكلب يودي بحياة 59 ألف شخص سنويا في أرجاء العالم، في الغالب يكون هذا الداء قاتلا ما أن يبدأ ظهور الأعراض على الشخص المصاب.

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امريكا استيراد الكلاب

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