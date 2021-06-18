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كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك في ودية الأمل

الجمعة 18/يونيو/2021 - 03:19 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
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أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، عن التشكيل الذي سيخوض به ودية الأمل المقرر لها بعد قليل على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:-

حراسة المرمى: محمد قنديل 

خط الدفاع: حاتم سكر - محمود علاء - حسام عبد المجيد - رضا محمد

خط الوسط الدفاعي: محمد أشرف روقا -  حمدي علاء 

خط الوسط الهجومي: محمود عبدالرازق "شيكابالا" - سيف جعفر - حسام أشرف 

خط الهجوم: أسامة فيصل

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كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك

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