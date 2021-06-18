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طارق مصطفى يتابع ودية الزمالك والأمل الودية

الجمعة 18/يونيو/2021 - 03:20 م
بوابة الفجر
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 رامي
حرص طارق مصطفى نجم الزمالك السابق ومدرب منتخب مصر، على حضور مباراة الفريق الودية أمام فريق الأمل التي تقام على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة.

وتواجد طارق يحيى رئيس قطاعات الكرة بنادي الزمالك، بجانب بدر حامد مدير القطاع، وجمال عبد الحميد المشرف العام على قطاع الناشئين.

ويخوض الزمالك مباراة ودية امام فريق الأول في إطار الاستعدادات لمباراة مصر المقاصة يوم الثلاثاء المقبل بدور ربع نهائي بطولة كأس مصر.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:-

حراسة المرمى: محمد قنديل

خط الدفاع: حاتم سكر – محمود علاء – حسام عبد المجيد – رضا محمد

خط الوسط الدفاعي: محمد أشرف روقا –  حمدي علاء

خط الوسط الهجومي: محمود عبدالرازق “شيكابالا” – سيف جعفر – حسام أشرف

خط الهجوم: أسامة فيصل

وجاء تشكيل فريق الأمل كالتالي:-

حراسة المرمى: سيد عطية

خط الدفاع: أحمد زكي – محمد عوض – أحمد رضا- حسام حسن

خط الوسط: يحيى مفتاح – إيهاب يوسف

خط الوسط الهجومي: سيف محسن – سيد عبدالله – مصطفى مدحت شعلة

خط الهجوم: أحمد محمد .

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ودية الزمالك والأمل الودية طارق مصطفى يتابع ودية الزمالك

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