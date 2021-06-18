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عاجل.. تعيين انطونيو جوتيريش أمينا عاما للأمم المتحدة لولاية ثانية

الجمعة 18/يونيو/2021 - 03:25 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على تعيين أنطونيو جوتيريش، أمينا عاما لولاية ثانية، وذلك حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.
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قال تقرير للأمم المتحدة، إن مشكلة عالمية كامنة وشاملة مثل الجفاف، قد تتحول إلى الوباء التالي، إذا لم تتخذ البلدان المختلفة إجراءات عاجلة لحل الوضع الطارئ في مجال المناخ.
ووفقا لمعطيات التقرير، الذي نشر على موقع المنظمة على الإنترنت، لقد تضرر ما لا يقل عن مليار ونصف مليار شخص من الجفاف في القرن الحادي والعشرين، وتقدر الأضرار الاقتصادية نتيجة ذلك بنحو 124 مليار دولار.


وقالت مامي ميزوتوري الممثلة الخاصة للأمين العام في مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث: "في السنوات القليلة المقبلة، سيعاني قسم كبير من العالم من ندرة المياه، وسيزيد الطلب على العرض".

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