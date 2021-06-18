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محافظ بورسعيد يهنئ أبناء المدينة الباسلة بذكرى رحيل أخر جندي بريطاني من مصر

الجمعة 18/يونيو/2021 - 03:28 م
بوابة الفجر
شيماء الريس
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هنأ اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، أبناء بورسعيد بذكري الـ 65 لرحيل أخر جندي بريطاني من علي أرض المدينة، وانتصار مصر علي العدوان الثلاثي الغاشم.


وقال "محافظ بورسعيد "، أن ذلك اليوم المجيد في تاريخ مصر قد شهد رفع علم مصر لأول مرة على مبنى البحرية في بورسعيد، إعلانًا لنهاية الاحتلال البريطاني لمصر، وتتويجًا لكفاح شعب بورسعيد المتواصل على مدار نحو 74 عامًا لنيل الاستقلال.


وتوجه"المحافظ " بخالص التهنئة لشعب مصر العظيم، موجهًا التحية لكل المناضلين والشهداء من أبناء مصر على مر العصور، مؤكدًا أن هذا البلد العظيم رفض أبنائها الخضوع علي مدار تاريخها، مشيرًا الي أن مصر تعبر خلال الوقت الحالي مرحلة جديدة في عمرها، يرفع شعبها خلالها شعار البناء والتنمية في ظل قيادة الرئيس السيسي.

ووجه "محافظ بورسعيد" التهنئة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، بمناسبة النصر العظيم، مؤكدًا أن الدولة المصرية ستظل تحقق الإنتصارات بتماسك شعبها وقيادتها.

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