Advertisements

برلماني يثمن قرار تخصيص 50 مليون جنيه لصندوق عطاء لذوي الاحتياجات الخاصة

الجمعة 18/يونيو/2021 - 03:28 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
Advertisements


ثمن النائب سيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، قرار الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بخصيص مبلغ 50 مليون جنيه من الموارد الذاتية للوزارة لصندوق عطاء لذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكد "شمس الدين" في بيان له، أن وهذا القرار يأتي انطلاقًا من دور وزارة الأوقاف في خدمة المجتمع وإيمانًا بحقوق متحدي الإعاقة، والعمل على تنمية مواهبهم التي تعد إضافة حقيقية للمجتمع، خاصةً وأنهم رفعوا رأس مصر عاليًا في محافل دولية وحققوا بطولات رياضيه والحصول على ميداليات وأوسمه رفيعه المستوى باسم مصر.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، يضرب أروع الأمثلة بمبادرته الطيبة لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة، كما أننا لاننسى تبرعه لإعادة إعمار غزة، تماشيا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، موجهًا كل الشكر على دعمه الطيب.

وكان قد استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بمكتبه صباح اليوم، فضيلة الشيخ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، النائب عبد الهادي القصبي رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية.

وتناول اللقاء خطط وزارة الأوقاف في تطوير المساجد الأثرية وخاصة في مدينة المحلة الكبرى بالتوازي مع قيام محافظة الغربية بالمساهمة في تطوير ميدان السيد البدوي بمدينة طنطا بما يليق بمكانته الدينية والحضارية.

وعلى هامش الزيارة عقد الوزير والمحافظ اجتماعًا مع الأئمة والدعاة عن آليات استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ضمن خطة وزارة الأوقاف لتطوير أساليب الدعوة الإسلامية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزير الاوقاف وزاره الاوقاف مجلس النواب ذوي الاحتياجات الخاصه تخصيص 50 مليون جنيه

أخبار تهمك

تصريح مهم من منظمة الصحة العالمية بشأن السلالة الهندية لفيروس كورونا

منذ ثلث ساعة

تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. إسقاط الجنسية المصرية عن 3 أشخاص

منذ يوم

عاجل.. تصريح جديد من الرئيس السيسي بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 17 ساعة

منتخب البرازيل الأوليمبي يفاجئ نجم برشلونة السابق

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. موسيماني يفجر مفاجأة من العيار الثقيل

منذ حوالي 21 ساعة

الأهلي يرفض التعاقد مع "الحريف"

منذ حوالي 5 ساعات

كارتيرون يوافق على عودة نجم الزمالك المعار

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عاجل.. بيراميدز يقرر طرد نجم الفريق

منذ يوم

نجم الأهلي خارج حسابات موسيماني أمام الترجي

منذ ساعة الا ربع

كارتيرون يطلب 4 صفقات في الموسم المقبل

منذ ساعتين و 45 دقيقة

نجم الأهلي يطلب المشاركة في مباراة الترجي التونسي المقبلة

منذ ساعتين و 14 دقيقة

بيراميدز يرحب برحيل نجمه إلى الزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

الإتحاد الدنماركي يعلن عن حل طبي لإريكسن

منذ ساعتين و 12 دقيقة

جريمة تهز أسوان.. أم تقتل 3 من أبنائها بصورة وحشية

منذ حوالي 5 ساعات

الحكومة تحسم الجدل بشأن زيادة أسعار السكر التمويني بالمجمعات الاستهلاكية

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

توقيع بروتوكول بين وزارة الأوقاف و"القومي للإعاقة" (صور)

رئيس طاقة النواب: "الأوقاف" امتدت أدوارها للكهرباء والطاقة

وزير التموين يوقع بروتوكول مع وزارة الأوقاف لإعداد "شنطة رمضان" السبت المقبل

بـ 300 ألف جنيه.. الموافقة على فرش مسجد العتيق بالبياضية في الأقصر

سؤال برلماني بشأن عدم فرش المساجد التابعة لوزارة الأوقاف

وزير الأوقاف: "لو لقيت المسجد زحمة أرجع وصلي في بيتك"

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:53 م

تصريح مهم من منظمة الصحة العالمية بشأن السلالة الهندية لفيروس كورونا

تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا

09:31 ص

نجم الأهلي يطلب المشاركة في مباراة الترجي التونسي المقبلة

02:01 م

نجم الأهلي خارج حسابات موسيماني أمام الترجي

03:31 م

عاجل.. موسيماني يفجر مفاجأة من العيار الثقيل

07:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة