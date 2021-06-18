برلماني يثمن قرار تخصيص 50 مليون جنيه لصندوق عطاء لذوي الاحتياجات الخاصة





ثمن النائب سيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، قرار الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بخصيص مبلغ 50 مليون جنيه من الموارد الذاتية للوزارة لصندوق عطاء لذوي الاحتياجات الخاصة.



وأكد "شمس الدين" في بيان له، أن وهذا القرار يأتي انطلاقًا من دور وزارة الأوقاف في خدمة المجتمع وإيمانًا بحقوق متحدي الإعاقة، والعمل على تنمية مواهبهم التي تعد إضافة حقيقية للمجتمع، خاصةً وأنهم رفعوا رأس مصر عاليًا في محافل دولية وحققوا بطولات رياضيه والحصول على ميداليات وأوسمه رفيعه المستوى باسم مصر.



وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، يضرب أروع الأمثلة بمبادرته الطيبة لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة، كما أننا لاننسى تبرعه لإعادة إعمار غزة، تماشيا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، موجهًا كل الشكر على دعمه الطيب.



وكان قد استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بمكتبه صباح اليوم، فضيلة الشيخ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، النائب عبد الهادي القصبي رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية.



وتناول اللقاء خطط وزارة الأوقاف في تطوير المساجد الأثرية وخاصة في مدينة المحلة الكبرى بالتوازي مع قيام محافظة الغربية بالمساهمة في تطوير ميدان السيد البدوي بمدينة طنطا بما يليق بمكانته الدينية والحضارية.



وعلى هامش الزيارة عقد الوزير والمحافظ اجتماعًا مع الأئمة والدعاة عن آليات استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ضمن خطة وزارة الأوقاف لتطوير أساليب الدعوة الإسلامية.