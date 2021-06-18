6 شائعات نفتها الحكومة × 7 أيام.. أبرزها حول قناة السويس



على مدار الأسبوع الأخير، عملت الحكومة على نفي عدد من الشائعات التي من الممكن أن تربك المجتمع، لذا تدخلت الحكومة بإيضاح الأمور للرأي العام وكشف حقائق تلك الشائعات في الـأيام الماضية.





وفي السطور الأتية، تقدم "الفجر" الشائعات التي نفتها الحكومة على مدار الأسبوع الأخير لإيصال الحقيقة للرأي العام:



- وزارة التموين والتجارة الداخلية، نفت زيادة أسعار السكر التمويني بالمجمعات الاستهلاكية بعد ارتفاع أسعاره عالميًا، وأن هناك استقرارًا في أسعار السكر سواء المحلي أو المستورد دون أي زيادة، وشدد على ثبات أسعار السكر التمويني بجميع فروع المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية لشركتي العامة والمصرية لتجارة الجملة وفروع مشروع جمعيتي، دون التأثر بالزيادة العالمية، ليصل سعر السكر إلى نحو 8.5 جنيه للكيلو على البطاقات التموينية، وذلك بفضل نجاح الدولة في توفير مخزون استراتيجي منه يكفي لمدة 5.5 شهر، ومن المستهدف كذلك الوصول إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر بنهاية عام 2022، مع شن حملات تفتيش دورية على ‏كافة الأسواق، لضبط المخالفات، ومنع أي تلاعب بالأسعار.





- هيئة قناة السويس نفت صحة للمنشورات المتداولة التي تزعم الإعلان عن وظائف جديدة بهيئة قناة السويس، وأن المنشورات المتداولة لا أساس لها من الصحة، ولا تمت للهيئة بصلة، وأوضحت أن الإعلان عن أية وظائف جديدة يتم رسميًا عبر الطرق المقررة قانونًا من خلال الموقع الرسمي للهيئة عبر الرابط التالي: www.suezcanal.gov.eg.



- وزارة التربية والتعليم نفت تخصيص لجان خاصة للطلاب المصابين بفيروس كورونا لأداء امتحانات شهادة الثانوية العامة بالمدارس خلال العام الدراسي الحالي 20202021، وأوضحت أنه سيتم تأجيل امتحانات أي طالب مصاب بفيروس كورونا إلى امتحانات الدور الثاني في شهر أغسطس 2021، مع الاحتفاظ بالدرجة الكاملة، بشرط تقديم الطالب المستندات الطبية التي تثبت إصابته بالفيروس خلال فترة عقد امتحانات شهادة الثانوية العامة.



- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نفت حرمان أي من طلاب الجامعات الحكومية من أداء الامتحانات النهائية حال عدم سداد المصروفات الجامعية، وشددت على أحقية كافة طلاب الجامعات في دخول الامتحانات، حيث أن عملية أداء الامتحانات غير مرتبطة بدفع المصروفات الجامعية، مُشيرةً إلى قيام عدد من الجامعات الحكومية بتخصيص ميزانية لمكاتب رعاية الشباب التابعة لها، لسداد المصروفات عن الطلاب المتعثرين سواء كانت مصروفات دراسية أو رسوم مدن جامعية، بشرط استيفاء الأوراق المطلوبة التي تفيد بتعثر الطالب فعليًا عن السداد.





- وزارة الصحة والسكان، نفت صحة الرسالة الصوتية المتداولة والتي تزعم انتشار مرض "الحصبة" بين الأطفال بأي من المحافظات على مستوى الجمهورية، وأن الرسالة الصوتية المتداولة لا أساس لها من الصحة، مُوضحةً أنه لم يتم رصد أي حالات مصابة بالحصبة بين الأطفال بأي محافظة من محافظات الجمهورية، مُشيرةً إلى امتلاك مصر نظام قوي من برامج التطعيمات الأساسية والترصد والتقصي للأمراض الوبائية، يعمل بشكل فعال في الاكتشاف والرصد المبكر لأية أوبئة أو أمراض قد تتسرب داخل البلاد.



- هيئة الدواء المصرية، نفت صحة للرسالة المتداولة والتي تزعم تعارض استخدام أدوية التخدير مع لقاحات كورونا، وأن تلك الرسالة مزيفة، ولا أساس لها من الصحة، مُوضحةً أنه لا يوجد أي دليل علمي على تعارض استخدام أدوية التخدير مع لقاحات فيروس كورونا، وشددت الهيئة، على أن لقاحات كورونا في مصر آمنة وفعالة، وتخضع لعمليات التقييم اللازمة بإدارات ومعامل هيئة الدواء، طبقًا للقواعد العالمية والمحلية المتبعة للتأكد من جودتها وفاعليته.



