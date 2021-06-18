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تصريح جديد من منظمة الصحة العالمية بشأن الوضع الوبائي بافريقيا

الجمعة 18/يونيو/2021 - 03:30 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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كشفت منظمة الصحة العالمية عن توقعها تدهور الوضع الوبائي لكورونا في إفريقيا، مشيرة أيضا إلى أن غينيا ستعلن غدا انتهاء جائحة إيبولا، حسبما ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها.

وكانت أعلنت منظمة الصحة العالمية أن معدل الإصابات العالمية بفيروس كورونا انخفض بنسبة 12% الأسبوع الماضى، فيما تراجع معدل الوفيات بنسبة 2% مقارنة بالأسبوع السابق عليه.

وأضافت المنظمة - في تقرير اليوم الأربعاء، أنه تم تسجيل أكثر من 2.6 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا خلال الفترة من 7 إلى 13 يونيو وأكثر من 72 ألف حالة وفاة في جميع أنحاء العالم.

وأشار التقرير إلى انخفاض حالات الإصابة بفيروس كورونا في 5 مناطق من أصل 6 تابعة لمنظمة الصحة العالمية ومنها جنوب شرق آسيا بنسبة انخفاض 27% وأوروبا بنسبة 13%، فيما سجلت أفريقيا زيادة في حالات الإصابة بنسبة 44%، مضيفا أن معدل الوفيات تراجع في أوروبا بنسبة 17% وأمريكا الشمالية والجنوبية بنسبة 7%، بينما سجل معدل الوفيات ارتفاعا في أفريقيا بنسبة 20% وجنوب شرق آسيا بنسبة 12%.

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