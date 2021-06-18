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برلمانية ببورسعيد تدعم الجامعة في الحصول على 160 مليون جنيه لصالح مستشفى

الجمعة 18/يونيو/2021 - 03:30 م
بوابة الفجر
شيماء الريس
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نجحت جهود الدكتورة أمل عصفور عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهورى فى محافظة بورسعيد من خلال عضويتها فى لجنة التعليم بالمجلس فى دعم جامعة بورسعيد لحصولها على 160 مليون جنيه إضافية فوق الاعتمادات المخصصة للبدء فى المرحلة الأولى فى المستشفيات الجامعية الخاصة بالعيادات الخارجية.

وكانت النائبة قد دعمت عرض الأستاذ الدكتور أيمن إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد اثناء مناقشات الموازنة فى اللجنة فى عرضه المميز الذى أوضح خلاله التطور فى الجامعة وجهود التطوير الحالية فى شتى المجالات التعليمية والعملية والبحثية وخدمة المجتمع والصناعة مطالبا سيادته بزيادة الاعتمادات لكون المستشفى الجامعى سوف تسهم فى دعم الخدمة الصحية فى بورسعيد ودعم مستشفيات بورسعيد بما ستضمه من أعضاء هيئة تدريس واستشاريين وكفاءات طبية وعلمية.

وأشادت الدكتورة أمل عصفور بعرض رئيس الجامعة وبمجهوداته فى وضع الجامعة فى مكانتها العلمية وتعديل تصنيفها بين جامعات مصر لافته الى أن الدكتور سامى هاشم رئيس لجنه التعليم قد دعم بقوه جامعة بورسعيد والجامعات الإقليمية لما تقدمه من خدمة العلم والمجتمع والصناعة.

وحصلت جامعة بورسعيد على اقرار الدعم بزياده 160 ملين جنيه إضافى على الاعتمادات المخصصة لتوجيهها.

ووجه الدكتور أيمن إبراهيم رئيس الجامعة خلال اجتماع الجنة الدائمة للقيادات اليوم الشكر للنائبة أمل عصفور على دعمها الكامل للجامعة بوجه عام ودعمها للجامعة داخل لجنة التعليم بالبرلمان.

وخلال اجتماع لجنة القيادات وجهت النائبة أمل عصفور الشكر للدكتور أيمن إبراهيم رئيس الجامعة على جهوده الساعية لجعل جامعة بورسعيد من الجامعات الرائدة ولها دور مجتمعى بالإضافة إلى دورها فى الصناعة وصولا إلى مكانة تستحقها فى صدارة الجامعات المصرية.

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