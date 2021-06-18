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تطوير العشوائيات: تسليم وحدات لـ196 ألف أسرة وتم تسكينهم (فيديو)

الجمعة 18/يونيو/2021 - 03:31 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال المهندس إيهاب حنفي، المنسق العام لصندوق تطوير العشوائيات، إن الأطفال في المناطق العشوائية تم تجاهلهم لعقود طويلة، لافتا إلى أن نقل الأطفال إلى مناطق مطورة يغير من سلوكهم.

وأشار "حنفي"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "dmc"، اليوم الجمعة، إلى أنه تم تسكين 196 ألف أسرة في مشروعات تطوير العشوائيات، موضحا أنه تم تطوير 316 منطقة عشوائية، وجاري العمل على تطوير 41 منطقة، وأن كافة المشروعات التي تم تنفيذها تعد مناطق متكاملة بها مدارس ودور عبادة ومراكز صحية.

وكشف أنه سيتم الانتهاء من تطوير المناطق غير الآمنة في 2021، بينما سيتم الانتهاء من تطوير المناطق غير المخططة والأسواق العشوائية في 2030.

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