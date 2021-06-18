تعرف على مباريات وحكام الجولة 29 بالقسم الثالث بالدقهلية

تنطلق فى الرابعة عصرا مباريات الجولة 29 بالمجموعة التاسعة بدورى القسم الثالث والتى يشرف على تنظيمها منطقة الدقهلية لكرة القدم.





فريق مياه الدقهلية يستضيف على ملعبه فريق بلقاس فى مباراة يديرها تحكيميا محمد السعداوى بينما يستضيف فريق شباب الخيارية على ملعبه فريق كهرباء طلخا فى مباراة يديرها تحكيميا عباس حسن.





فريق شبان بدواى يستضيف على ملعبه فريق دقادوس فى مباراة يديرها تحكيميا محمد كابو ، بينما يحل فريق منية سمنود ضيفا على فريق السنبلاوين فى مباراة يديرها تحكيميا إبراهيم شاهين.





فريق شباب الأمير يستضيف على ملعبه فريق المنزلة فى مباراة يديرها تحكيميا أحمد حسونة ، بينما يستضيف فريق شربين على ملعبه فريق ميجاسبورت فى مباراة يديرها تحكيميا محمد الشرقاوى.





وتختتم غدا مباريات الجولة بلقاء شيكو "بايونيرز" المتصدر والذى يستضيف على ستاد شربين ضيفه عمال المنصورة فى مباراة إذا حقق فيها شيكو الفوز يضمن رسميا التأهل لدورى القسم الثانى دون النظر لمواجهات الجولة الأخيرة.





ترتيب فرق المجموعة التاسعة :

1 شيكو 61 نقطة

2 نبروه 60 نقطة

3 بلقاس 50 نقطة

4 ميجاسبورت 40 نقطة

5 مياه الدقهلية 39 نقطة

6 شربين 37 نقطة

7 الخيارية 36 نقطة

8 منية سمنود 35 نقطة

9 الأمير 34 نقطة

10 كهرباء طلخا 33 نقطة

11 السنبلاوين 33 نقطة

12 بدواى 30 نقطة

13 عمال المنصورة 27 نقطة

14 المنزلة 14 نقطة

15 دقادوس 9 نقاط