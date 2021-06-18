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الجهاز الطبي للأهلي ينفي ما تردد بشأن إصابة أكرم توفيق

الجمعة 18/يونيو/2021 - 03:32 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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نفى الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ما تردد بشأن إصابة أكرم توفيق لاعب الفريق، أو شكواه من أي إصابات، مؤكدا أن اللاعب يشارك بشكل كامل في تدريبات الفريق؛ استعدادا لمباراة الذهاب في الدور قبل النهائي لدوري أبطال إفريقيا، أمام الترجي التونسي غدا السبت. 

وأكد الجهاز الطبي أن أكرم توفيق شارك في مران الأهلي أمس الخميس، ومن قبله مران الأربعاء كاملا، بعد تعافيه من إصابة بكدمة في « قصبة القدم» قبل الوصول إلى تونس. 

وأوضح الجهاز الطبي للأهلي أن اللاعب يؤدي التدريبات بشكل كامل ومنتظم دون أي تقليل في الحمل البدني على اللاعب؛ نظرا لجاهزيته الطبية. 

ويختتم الأهلي تدريباته مساء اليوم؛ استعدادا لمواجهة فريق الترجي التونسي في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، المقرر إقامتها الساعة السادسة مساء غدٍ السبت، على استاد حمادي العقربي بمدينة رادس.

ويدخل  الأهلي مباراة الترجي، بهدف تحقيق نتيجة إيجابية في رادس؛ لتسهيل مهمته في مباراة الإياب المقرر إقامتها يوم26 من الشهر الجاري بالقاهرة.

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لمواجهة الترجي الجهاز الطبي للأهلي التدريب

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