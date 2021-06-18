AOC الشاشة الحصرية لبطولة الرياضات الإلكترونية

اختتمت شركة TPV Technology Gulf DMCC، المالكة لشاشات الكمبيوتر AOC، مشاركتها الناجحة في جولة التصفيات النهائية من المسابقة العالمية "ريد بُل كامبس كلاتش" Red Bull Campus Clutch, من خلال تقديمها لأحدث شاشات الألعاب المتطورة من AOC. والتي أقيمت في الفترة من 3 إلى 6 يونيو 2021. وتعد المسابقة واحدة من أكبر مسابقات الرياضات الإلكترونية بمشاركة عدد من الطلاب على مستوى العالم. شهدت "ريد بُل كامبس كلاتش" بالفعل مشاركة أكثر من 25000 طالب في 400 حدث، وتقام مرحلة التصفيات النهائية العالمية عبر الإنترنت في مدريد بإسبانيا، وتمكن المتابعون من مشاهدة التصفيات على قناتي Red Bull Twitch ويوتيوب.