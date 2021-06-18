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AOC الشاشة الحصرية لبطولة الرياضات الإلكترونية
الجمعة 18/يونيو/2021 - 03:34 م
عبدالعزيز خلف
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اختتمت شركة TPV Technology Gulf DMCC، المالكة لشاشات الكمبيوتر AOC، مشاركتها الناجحة في جولة التصفيات النهائية من المسابقة العالمية "ريد بُل كامبس كلاتش" Red Bull Campus Clutch, من خلال تقديمها لأحدث شاشات الألعاب المتطورة من AOC. والتي أقيمت في الفترة من 3 إلى 6 يونيو 2021. وتعد المسابقة واحدة من أكبر مسابقات الرياضات الإلكترونية بمشاركة عدد من الطلاب على مستوى العالم. شهدت "ريد بُل كامبس كلاتش" بالفعل مشاركة أكثر من 25000 طالب في 400 حدث، وتقام مرحلة التصفيات النهائية العالمية عبر الإنترنت في مدريد بإسبانيا، وتمكن المتابعون من مشاهدة التصفيات على قناتي Red Bull Twitch ويوتيوب.
قدمت TPV Technology حصريًا شاشات AOC لفرق من عدة دول منها الإمارات العربية المتحدة وباكستان والجزائر وجنوب إفريقيا، مما وفر للمشاركين قدرات تنافسية أكبر من خلال التقنيات المتقدمة لشاشات الألعاب AOC الخاصة بها، بفضل ميزات مثل معدلات التحديث فائقة السرعة ودقة الألوان المثالية وأوقات الاستجابة السريعة وتقنيات Adaptive-Sync.
"ريد بُل كامبس كلاتش" هي أول بطولة عالمية للرياضات الإلكترونية للطلاب حيث يتنافس طلاب من أكثر من 50 دولة مختلفة لتتويج أفضل فريق جماعي "فالورانت" Valorant في العالم، وشهدت جولة التصفيات النهائية العالمية التي أقيمت الأسبوع الماضي فوز 50 فريقًا وطنيًا يتنافسون لحجز مقعد في المرحلة النهائية لبطولة "ريد بُل"، وستتأهل الفرق العشرة الفائزة إلى جانب الفائزين في النهائيات الإسبانية والأمريكية إلى النهائي العالمي في مدريد المقرر إقامته يومي 17 و18 يوليو.
وستحصل الفرق الفائزة على جائزة قدرها 20000 يورو بالإضافة إلى دعوة حصرية لمشاهدة أكبر النجوم في بطولة Valorant ضمن فعاليات بطولة Valorant Masters القادمة، والتي تعد بطولة رسمية ضمن بطولة الأبطال 2021.
فيما يلي الـ 12 فريقًا المؤهلين للجولة النهائية العالمية:
• بيلاروسيا: Platoon Belarus
• البرازيل: Odin e Amigos
• باكستان: MAXD
• بلجيكا: PXL ESPORTS
• كندا: BTR
• كوريا الجنوبية: VAC KIMCHI
• نيوزيلندا: Mama’s boys
• إسبانيا: SPAIN.DLL
• تركيا: Bedel Ödeyenler
• البرتغال: PROJECT S
• مصر: Anubis
• الولايات المتحدة: SJSU BLUE
لمزيد من التفاصيل، يمكنك زيارة صفحة "ريد بُل كامبس كلاتش".
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