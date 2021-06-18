انفجار سيارة محملة بالوقود بجوار بنزينة في المنوفية

تمكنت الحماية المدنية بمحافظة المنوفية، من السيطرة على حريق نشب بمحطة وقود فيشا الصغرى التابعة لمركز الباجور، والذي نتج عنه إصابة شخصين من العاملين بالمحطة بإصابة طفيفة.





وتلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء عبد الله جلال مدير المباحث الجنائية، فيد بورود بلاغ إلى مركز شرطة الباجور بنشوب حريق هائل بمحطة وقود التابعة لقرية فيشا الصغرى، وانفجار سيارة محملة بالوقود وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.





وكانت قد سادت حالة من الهلع عقب انقلاب سيارة محملة بالوقود على طريق فيشا الصغرى التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، والتي أدت إلى اشتعال النيران بالمكان المجاور.





وقامت الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن المنوفية، بالدفع بثلاث سيارات إطفاء لمحاولة السيطرة على الحريق، والتي امتد للأماكن المجاورة.



