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انفجار سيارة محملة بالوقود بجوار بنزينة في المنوفية

الجمعة 18/يونيو/2021 - 03:38 م
بوابة الفجر
سناء عثمان
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تمكنت الحماية المدنية بمحافظة المنوفية، من السيطرة على حريق نشب بمحطة وقود فيشا الصغرى التابعة لمركز الباجور، والذي نتج عنه إصابة شخصين من العاملين بالمحطة بإصابة طفيفة.

وتلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء عبد الله جلال مدير المباحث الجنائية، فيد بورود بلاغ إلى مركز شرطة الباجور بنشوب حريق هائل بمحطة وقود التابعة لقرية فيشا الصغرى، وانفجار سيارة محملة بالوقود وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وكانت قد سادت حالة من الهلع عقب انقلاب سيارة محملة بالوقود على طريق فيشا الصغرى التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، والتي أدت إلى اشتعال النيران بالمكان المجاور.

وقامت الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن المنوفية، بالدفع بثلاث سيارات إطفاء لمحاولة السيطرة على الحريق، والتي امتد للأماكن المجاورة.

وقال أحد شهود العيان علي الحريق أن السيارة المملوءة بالوقود انفجرت عقب ملء محطة وقود فيشا الصغرى، وعلى الفور انتقل فريق من مركز شرطة الباجور وفريق من مجلس المدينة لمعاينة الحادث والمساعدة في السيطرة عليه.

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