فراشات الشمس بطلات العالم للجمباز الإيقاعي بـ20 ميدالية ذهبية





حققت فراشات نادي الشمس المركز الأول للجماعي في بطولة الفراعنة الدولية للجمباز الإيقاعي والتي انطلقت مساء أمس وتستمر حتى يوم 20 من الشهر الجاري.





ونجحت بنات الشمس في الفوز بالمركز الأول جماعي تحت 12 سنه في أداة الكورة، بالإضافة إلى تحقيق المركز الأول على جميع الفرق، والفوز بـ10 ميداليات ذهبية.





وجائت لاعبات الشمس الحاصلين على ذهبية بطولة العالم تحت 12 عام على النحو التالي:- انجلينا كامل مدحت، نور ياسر أحمد، جودي علاء فاروق، امينه محمد شريف، تالين احمد سامي.

ويقود الفريق فنياً كلاً من الكابتن سمر شريف مدربة الفريق، والكابتن كريم كمال مدرب البالية.





وفي إطار متصل نجحت بنات الشمس في تحقيق المركز الأول والميدالية الذهبية الجماعي في بطولة الفراعنة الدولية للجمباز الإيقاعي تحت 10 سنوات.





وحصلت بنات الشمس على المركز الأول وتحقيق 10 ميداليات ذهبية في أداة الكوره، بالإضافة إلى تحقيق المركز الأول على جميع الفرق المشاركة.

وجائت اللاعبات المتوجين بالميداليات الذهبية على النحو التالي : ليال عمرو محمد، عاليا شريف محمد، رسيله محمد طاهر، مريم احمد عبدالله، سلمي تامر عبد الغني.



