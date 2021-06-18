محلية أرمنت بالأقصر تتصدى لمخالفتي تعد بالبناء على ارض زراعية



صرح العميد عبد الله عاشور رئيس المركز بأنه تم رصد عدد ٢ مخالفة تعدي على أرض زراعية، في إطار استمرار جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة ارمنت غرب الاقصر في التصدي لمخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية واملاك الدولة وإزالة المخالفات في المهد.



وأوضح عاشور بأن المخالفة الأولى عبارة عن تعدي على أرض زراعية بالبناء بالطوب الأحمر والمونة الاسمنتية على مساحة ٢٢٥م٢ بناحية الغرز بقرية السلام وتمت الإزالة في المهد على كامل المسطح واعادة الشئ لاصله، وتم التحفظ على مواد وأدوات البناء.

والمخالفة الثانية تعدي على أرض زراعية بعمل قواعد خرسانية على مساحة ٩٦م٢ وتم قطع حديد التسليح المستخدم في جميع القواعد الخرسانية لضمان عدم إقامة المخالفة مرة أخرى والتحفظ على مواد وأدوات البناء.



تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة لهم لعرضها على النيابة العامة، وتمت أعمال الإزالة تحت إشراف رئيس القرية ومسئولي التنظيم ومشرف الجمعية الزراعية.



يأتى ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظة الاقصر لرؤساء المراكز والمدن بضرورة التصدي بكل حسم في مواجهة مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية واملاك الدولة وإزالة المخالفات في المهد.