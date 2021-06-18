حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمركزين بالمنيا

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حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمركزين بالمنيا
الجمعة 18/يونيو/2021 - 03:45 م
أحمد الخميسي_كلينتون يسرى
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تواصل الوحدات المحلية بمراكز محافظة المنيا، جهودها في تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، واملاك الدولة، وذلك بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية واملاك الدولة، والتصدي بكل حسم للمخالفين من خلال تنفيذ الازالة الفورية، وتحرير محاضر وتحويلها للنيابة العسكرية لاتخاذ اللازم مع المخالفين.
يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بمواصلة حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، واملاك الدولة، مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية، والاحترازية لمواجهه تداعيات فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.
من جانبها، أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط، ٤ حالات بناء مخالف على الأراضي الزراعية، بإجمالي مساحة ٢٢٠ متر، بقرية طحا.
كما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس، حالة بناء في المهد على الاراض الزراعية بمساحة ١٢ سهم، بقرية الناصرية، التابع للوحدة المحلية ببني حرام، حيث تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين.
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