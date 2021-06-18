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شكري يؤكد لنظيره الإسرائيلي على ضرورة الوصول إلى إطلاق عملية تفاوضية شاملة

الجمعة 18/يونيو/2021 - 03:45 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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تلقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية إسرائيل يائير لابيد، حيث قدَّم له الوزير شكري في مُستهل الاتصال التهنئة على توليه مهام منصبه الجديد.

وصرح السفير أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزير شكري أكدَّ لنظيره الإسرائيلي على ضرورة تحريك الجمود الحالي بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي وصولًا إلى إطلاق عملية تفاوضية شاملة، على نحو يضمن تدعيم ركائز الاستقرار في المنطقة؛ مؤكدًا على استمرار مصر في القيام بدورها في دعم جميع الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط وفقًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

كما أكد الوزير شكري على ضرورة الحيلولة دون تصعيد التوتر بين الطرفين بما يُنذر بتفاقم الأوضاع مُجددًا، فضلًا عن الدفع قُدمًا بجهود إعادة الإعمار والدعم التنموي لسائر أنحاء الأراضي الفلسطينية، مشددًا على حرص القاهرة على التحرك بخطوات عملية وجدية نحو تحقيق الأمن والاستقرار لكل شعوب المنطقة.

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