شكري يؤكد لنظيره الإسرائيلي على ضرورة الوصول إلى إطلاق عملية تفاوضية شاملة

تلقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية إسرائيل يائير لابيد، حيث قدَّم له الوزير شكري في مُستهل الاتصال التهنئة على توليه مهام منصبه الجديد.





وصرح السفير أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزير شكري أكدَّ لنظيره الإسرائيلي على ضرورة تحريك الجمود الحالي بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي وصولًا إلى إطلاق عملية تفاوضية شاملة، على نحو يضمن تدعيم ركائز الاستقرار في المنطقة؛ مؤكدًا على استمرار مصر في القيام بدورها في دعم جميع الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط وفقًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.



