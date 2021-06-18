Advertisements

شركات التعدين تضغط على أسهم أوروبا في التعاملات المبكرة

الجمعة 18/يونيو/2021 - 03:58 م
بوابة الفجر
Advertisements

ضغطت شركات التعدين على الأسهم الأوروبية، اليوم الجمعة، لتقتفي أثر نزول لأسعار السلع الأولية إذ ألقت توقعات بتشديد السياسة النقدية من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي بظلال سلبية على خامس أسبوع على التوالي من المكاسب للمؤشر ستوكس 600.

ونزل مؤشر قطاع التعدين 0.1%، ليصل بإجمالي خسائره الأسبوعية إلى ما يزيد عن خمسة بالمئة. واستقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بحلول الساعة 0708 بتوقيت جرينتش.

وبلغ المؤشر القياسي ستوكس 600 في الآونة الأخيرة مستويات قياسية مرتفعة بفضل تطمينات من البنك المركزي الأوروبي بأنه سيُبقي على تيسير السياسية النقدية، لكن تلميحات غير متوقعة من البنك المركزي الأمريكي بشان تقليص التحفيز الضخم الذي يقدمه أثرت سلبا على طلب الأسهم المرتفعة المخاطر.

وكانت قطاعات التأمين والبنوك والطاقة الأوروبية ضمن أكبر الأسهم المتراجعة في التعاملات المبكرة.

أخبار تهمك

تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 7 ساعات

الحكومة تحسم الجدل بشأن زيادة أسعار السكر التمويني بالمجمعات الاستهلاكية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تصريح جديد من الرئيس السيسي بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 17 ساعة

جريمة تهز أسوان.. أم تقتل 3 من أبنائها بصورة وحشية

منذ حوالي 5 ساعات

منتخب البرازيل الأوليمبي يفاجئ نجم برشلونة السابق

منذ حوالي 5 ساعات

نجم الأهلي خارج حسابات موسيماني أمام الترجي

منذ أقل من ساعة

بيراميدز يرحب برحيل نجمه إلى الزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

نجم الأهلي يطلب المشاركة في مباراة الترجي التونسي المقبلة

منذ ساعتين و 18 دقيقة

الأهلي يرفض التعاقد مع "الحريف"

منذ حوالي 5 ساعات

كارتيرون يوافق على عودة نجم الزمالك المعار

منذ ساعتين و 11 دقيقة

تصريح مهم من منظمة الصحة العالمية بشأن السلالة الهندية لفيروس كورونا

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. إسقاط الجنسية المصرية عن 3 أشخاص

منذ يوم

عاجل.. بيراميدز يقرر طرد نجم الفريق

منذ يوم

كارتيرون يطلب 4 صفقات في الموسم المقبل

منذ ساعتين و 49 دقيقة

الإتحاد الدنماركي يعلن عن حل طبي لإريكسن

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل.. موسيماني يفجر مفاجأة من العيار الثقيل

منذ حوالي 21 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:53 م

تصريح مهم من منظمة الصحة العالمية بشأن السلالة الهندية لفيروس كورونا

تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا

09:31 ص

نجم الأهلي يطلب المشاركة في مباراة الترجي التونسي المقبلة

02:01 م

نجم الأهلي خارج حسابات موسيماني أمام الترجي

03:31 م

عاجل.. موسيماني يفجر مفاجأة من العيار الثقيل

07:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة