شركات التعدين تضغط على أسهم أوروبا في التعاملات المبكرة





ضغطت شركات التعدين على الأسهم الأوروبية، اليوم الجمعة، لتقتفي أثر نزول لأسعار السلع الأولية إذ ألقت توقعات بتشديد السياسة النقدية من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي بظلال سلبية على خامس أسبوع على التوالي من المكاسب للمؤشر ستوكس 600.





ونزل مؤشر قطاع التعدين 0.1%، ليصل بإجمالي خسائره الأسبوعية إلى ما يزيد عن خمسة بالمئة. واستقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بحلول الساعة 0708 بتوقيت جرينتش.





وبلغ المؤشر القياسي ستوكس 600 في الآونة الأخيرة مستويات قياسية مرتفعة بفضل تطمينات من البنك المركزي الأوروبي بأنه سيُبقي على تيسير السياسية النقدية، لكن تلميحات غير متوقعة من البنك المركزي الأمريكي بشان تقليص التحفيز الضخم الذي يقدمه أثرت سلبا على طلب الأسهم المرتفعة المخاطر.





وكانت قطاعات التأمين والبنوك والطاقة الأوروبية ضمن أكبر الأسهم المتراجعة في التعاملات المبكرة.