Advertisements

تصريح مهم من منظمة الصحة العالمية بشأن السلالة الهندية لفيروس كورونا

الجمعة 18/يونيو/2021 - 03:53 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
Advertisements
كشفت منظمة الصحة العالمية، أن السلالة الهندية من فيروس كورونا فى طريقها لتصبح السلالة السائدة فى العالم بسبب سرعة انتشارها وتفشيها، حسبما ذكرت قناة العربية فى خبر عاجل لها.



وكانت الصحة البريطانية، قد أعلنت أن السلالة الهندية من كورونا أكثر عدوى من البريطانية بنسبة 60%، وكانت صحيفة التايمز البريطانية قالت إن حكومة بوريس جونسون تبحث تأجيل إنهاء قيود كورونا لشهر من أجل إعطاء الشركات وأصحاب الأعمال موعدا مؤكدا، والسماح بمزيد من الوقت أمام البريطانيين للحصول على جرعتى اللقاح.



وأوضحت الصحيفة أنه يجرى مناقشة خطط لتأجيل إما أسبوعين أو أربعة أسابيع للمرحلة الأخيرة من تخفيف القيود، المقررة فى 21 يونيو، ولذلك لو ظلت السلالة الهندية لفيروس كورونا تسبب ارتفاعا كبيرا فى الإصابات وحالة دخول المستشفيات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا سلالة كورونا الهندية الهند الصحة العالمية

أخبار تهمك

نجم الأهلي خارج حسابات موسيماني أمام الترجي

منذ ساعة الا ربع

الإتحاد الدنماركي يعلن عن حل طبي لإريكسن

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل.. إسقاط الجنسية المصرية عن 3 أشخاص

منذ يوم

عاجل.. تصريح جديد من الرئيس السيسي بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. بيراميدز يقرر طرد نجم الفريق

منذ يوم

جريمة تهز أسوان.. أم تقتل 3 من أبنائها بصورة وحشية

منذ حوالي 5 ساعات

نجم الأهلي يطلب المشاركة في مباراة الترجي التونسي المقبلة

منذ ساعتين و 15 دقيقة

كارتيرون يوافق على عودة نجم الزمالك المعار

منذ ساعتين و 8 دقيقة

كارتيرون يطلب 4 صفقات في الموسم المقبل

منذ ساعتين و 46 دقيقة

عاجل.. موسيماني يفجر مفاجأة من العيار الثقيل

منذ حوالي 21 ساعة

تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يرفض التعاقد مع "الحريف"

منذ حوالي 5 ساعات

تصريح مهم من منظمة الصحة العالمية بشأن السلالة الهندية لفيروس كورونا

منذ ثلث ساعة

الحكومة تحسم الجدل بشأن زيادة أسعار السكر التمويني بالمجمعات الاستهلاكية

منذ حوالي 5 ساعات

منتخب البرازيل الأوليمبي يفاجئ نجم برشلونة السابق

منذ حوالي 5 ساعات

بيراميدز يرحب برحيل نجمه إلى الزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

موضوعات متعلقة

بريطانيا.. الكشف عن نتائج فحوصات "جونسون" الآخيرة لكورونا

بريطانيا تعلن تغليظ عقوبة منتهكي الحجر الصحي

أول تعليق من الصحة العالمية على السلالة الجديدة من كورونا في بريطانيا

الصحة البريطانية: نسعى لوضع حد لتفشي السلالة الجديدة من كورونا

نتنياهو: ندرس منع دخول الأجانب إلى إسرائيل من بريطانيا

بعد تفشيها في بريطانيا.. ماذا قالت الصحة العالمية عن سلالة كورونا الجديدة؟

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:53 م

تصريح مهم من منظمة الصحة العالمية بشأن السلالة الهندية لفيروس كورونا

تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا

09:31 ص

نجم الأهلي يطلب المشاركة في مباراة الترجي التونسي المقبلة

02:01 م

نجم الأهلي خارج حسابات موسيماني أمام الترجي

03:31 م

عاجل.. موسيماني يفجر مفاجأة من العيار الثقيل

07:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة