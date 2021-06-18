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تعرف على تشكيل السكة الحديد والنجوم

الجمعة 18/يونيو/2021 - 03:49 م
بوابة الفجر
رأفت أمين
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يدخل فريق السكة الحديد اللقاء بتشكيل يضم
ابراهيم شعللها،محمد رمزي، أحمد النحاس، أسامة صبحى، عمر سعد، عبد العليم السيد، أمير حجازي، حمودي شتا، سايكو، محمد احمد ريعو ، عمرو عزت
ويتواجد في البدلاء
اسلام سليمان، حازم شعيب، أحمد ربيع، أحمد بلحه، فتحي مجدى، محمد ناجح، محمد العربي،
اسلام صلاح، محمد بركات
بينما يدخل أبو العينين شحاتة المدير الفني للفريق النجوم بتشكيل يضم
محمد جمال، محمود عمر، أحمد فكرى، حازم محمد، اليوجاتا، محمود جهاد، خالد جلال، محمود السيد، محمد محمود، محمود زناتى، عبد الخالق عواد
ويتواجد في البدلاء
محمد فتحي، محمد رضا، أبو الفتوح على، بإسم عبد السلام ، والافريقي، الحيبب احمد، نورعلاء الدين، اسلام محمد، حسن محمد السعيد
ويدير اللقاء الحكم هشام الفوال حكم ساحة ويعاونه تامر رشاد مساعد أول وأحمد عبد الغني مساعد ثانى وإبراهيم الصاوي حكم رابع

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