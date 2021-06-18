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بوسكيتس يخضع لمسحة جديدة بعد إصابته بفيروس كورونا

الجمعة 18/يونيو/2021 - 03:58 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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خضع سيرجيو بوسكيتس، قائد المنتخب الإسباني لمسحة جديدة، بعد إصابته بفيروس كورونا، لتحديد موقفه من المشاركة أمام بولندا، في يورو 2020.

وتعرض بوسكيتس للإصابة بفيروس كورونا، قبل إنطلاق منافسات يورو 2020، وتم عزل لاعب برشلونة لحين تعافيه من الإصابة.

وبحسب موقع "توتو ميركاتو" الإيطالي، فإن بوسكيتس قد أجرى أمس مسحة أخرى، وكانت النتيجة إيجابية بدون أعراض.

وتابع الموقع، أن نجم برشلونة سيظل باقيًا في عزلة ويتدرب بشكل فردي، وبالتالي لن يشارك في مباراة إسبانيا ضد بولندا بمنافسات الجولة الثانية ليورو 2020.

وكان المنتخب الإسباني قد تعادل سلبيًا مع السويد في الجولة الأولى، وسيلاقي بولندا، مساء غدًا السبت في الجولة الثانية.

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