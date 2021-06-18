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موعد مباراة بيراميدز المقبلة في نصف نهائي الكونفيدرالية الإفريقية

الجمعة 18/يونيو/2021 - 03:58 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز أمام نظيره الرجاء البيضاوي المغربي، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب بين بيراميدز والرجاء المغربي، يوم الأحد المقبل، 20 يونيو الجاري على استاد الدفاع الجوي.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

ويدير المباراة الحكم البوروندي باسيفيك وينيامانا، ويعاونه المساعد الأول جيلبيرت شيرويت من كينيا والحكم المساعد الثاني ديك أوكيلو من أوغندا، والحكم الرابع بيتر كاماكو من كينيا، بينما يتولى الحكم الجزائري مهدي عبيد تطبيق تقنية الفار، بحيث سيكون الحكم الأول للتقنية ويساعده مواطنه عبد الحق إيتشيلالي كمساعد أول، ومقران جوراري كمساعد فار ثان.

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