164 لجنة بامتحانات الدبلومات الفنية بالفيوم





في إطار إنهاء كافة الاستعدادات لانطلاق امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2021 2020م والمقرر انطلاقها غدا السبت 19 يونيو 2021، إنتهت مديرية التربية والتعليم بالفيوم من جميع التجهيزات اللازمة للجان والاستراحات، بتوجيهات ومتابعة وإشراف الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم >



أكد وكيل الوزارة على أنه تم إعداد وتجهيز وتعقيم وتطهير ونظافة جميع لجان الدبلومات الفنية على مستوى المحافظة وبلغ عددها 164 لجنة.



كما تم التنسيق مع مديرية التموين لتوفير الخبز المدعم للاستراحات والتنسيق مع مديرية الصحة لتوفير سيارات الإسعاف بالقرب من لجان الامتحانات، والتواصل مع القيادات التنفيذية بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية لإزالة القمامة من جانب أسوار المدارس ومقار الاستراحات بالمدارس.

