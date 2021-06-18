فرش وتجهيز 28 أستراحة لمراقبي امتحانات الدبلومات الفنية بالفيوم

قال الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، بمحافظة الفيوم، أنه تم تجهيز الاستراحات الخاصة بالمعلمين والمراقبين، وبلغ عددها 28 استراحة على مستوى المحافظة وبجميع الإدارات التعليمية بمستلزمات تتناسب مع توفير الخدمة الجيدة للمعلمين وتوفير سبل الإعاشة لهم من حيث ( الأسرة ـ البوتاجازات - المراوح ـ الثلاجات - المبردات) لتوفير الإقامة اللائقة بمكانة المعلم.



وتم تسكين عدد من المراقبين والملاحظين اللذين اتوا الى للمراقبة فى أمتحانات الدبلومات الفنية والتى سيتم انطلاقها غدا السبت 19 يونيو 2021، إنتهت مديرية التربية والتعليم بالفيوم من جميع التجهيزات اللازمة للجان والاستراحات.



وأضاف انه تم إعداد وتجهيز وتعقيم وتطهير ونظافة جميع لجان الدبلومات الفنية على مستوى المحافظة وبلغ عددها 164 لجنة.

