Advertisements

فرش وتجهيز 28 أستراحة لمراقبي امتحانات الدبلومات الفنية بالفيوم

الجمعة 18/يونيو/2021 - 04:14 م
بوابة الفجر
الفيوم: ريهام على
Advertisements
قال الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، بمحافظة الفيوم، أنه تم تجهيز الاستراحات الخاصة بالمعلمين والمراقبين، وبلغ عددها 28 استراحة على مستوى المحافظة وبجميع الإدارات التعليمية بمستلزمات تتناسب مع توفير الخدمة الجيدة للمعلمين وتوفير سبل الإعاشة لهم من حيث ( الأسرة ـ البوتاجازات - المراوح ـ الثلاجات - المبردات) لتوفير الإقامة اللائقة بمكانة المعلم.

وتم تسكين عدد من المراقبين والملاحظين اللذين اتوا الى للمراقبة فى أمتحانات الدبلومات الفنية والتى سيتم انطلاقها غدا السبت 19 يونيو 2021، إنتهت مديرية التربية والتعليم بالفيوم من جميع التجهيزات اللازمة للجان والاستراحات.

وأضاف انه تم إعداد وتجهيز وتعقيم وتطهير ونظافة جميع لجان الدبلومات الفنية على مستوى المحافظة وبلغ عددها 164 لجنة.
فرش وتجهيز 28 أستراحة لمراقبي امتحانات الدبلومات الفنية بالفيوم
فرش وتجهيز 28 أستراحة لمراقبي امتحانات الدبلومات الفنية بالفيوم
فرش وتجهيز 28 أستراحة لمراقبي امتحانات الدبلومات الفنية بالفيوم
فرش وتجهيز 28 أستراحة لمراقبي امتحانات الدبلومات الفنية بالفيوم
فرش وتجهيز 28 أستراحة لمراقبي امتحانات الدبلومات الفنية بالفيوم
فرش وتجهيز 28 أستراحة لمراقبي امتحانات الدبلومات الفنية بالفيوم
فرش وتجهيز 28 أستراحة لمراقبي امتحانات الدبلومات الفنية بالفيوم
فرش وتجهيز 28 أستراحة لمراقبي امتحانات الدبلومات الفنية بالفيوم
فرش وتجهيز 28 أستراحة لمراقبي امتحانات الدبلومات الفنية بالفيوم
فرش وتجهيز 28 أستراحة لمراقبي امتحانات الدبلومات الفنية بالفيوم

أخبار تهمك

الحكومة تحسم الجدل بشأن زيادة أسعار السكر التمويني بالمجمعات الاستهلاكية

منذ حوالي 5 ساعات

كارتيرون يطلب 4 صفقات في الموسم المقبل

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يرفض التعاقد مع "الحريف"

منذ حوالي 5 ساعات

منتخب البرازيل الأوليمبي يفاجئ نجم برشلونة السابق

منذ حوالي 5 ساعات

تصريح مهم من منظمة الصحة العالمية بشأن السلالة الهندية لفيروس كورونا

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. إسقاط الجنسية المصرية عن 3 أشخاص

منذ يوم

نجم الأهلي يطلب المشاركة في مباراة الترجي التونسي المقبلة

منذ ساعتين و 36 دقيقة

تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. موسيماني يفجر مفاجأة من العيار الثقيل

منذ حوالي 22 ساعة

الإتحاد الدنماركي يعلن عن حل طبي لإريكسن

منذ ساعتين و 34 دقيقة

نجم الأهلي خارج حسابات موسيماني أمام الترجي

منذ ساعة و 6 دقيقة

جريمة تهز أسوان.. أم تقتل 3 من أبنائها بصورة وحشية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تصريح جديد من الرئيس السيسي بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. بيراميدز يقرر طرد نجم الفريق

منذ يوم

بيراميدز يرحب برحيل نجمه إلى الزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

كارتيرون يوافق على عودة نجم الزمالك المعار

منذ ساعتين و 29 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:53 م

تصريح مهم من منظمة الصحة العالمية بشأن السلالة الهندية لفيروس كورونا

تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا

09:31 ص

نجم الأهلي يطلب المشاركة في مباراة الترجي التونسي المقبلة

02:01 م

نجم الأهلي خارج حسابات موسيماني أمام الترجي

03:31 م

عاجل.. موسيماني يفجر مفاجأة من العيار الثقيل

07:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة