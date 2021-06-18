إصابة 6 أشخاص في إنقلاب سيارة ملاكي بطريق رأس غارب الغردقة



اصيب 6 أشخاص من أسرة واحدة، اليوم الجمعة، فى إنقلاب سيارة ملاكى بالكيلو 30 طريق الغردقة رأس غارب، على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث.



وتلقى اللواء سليمان شتا مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا يفيد بإصابة 6 أشخاص فى حادث إنقلاب سيارة ملاكى، على الفور تم الدفع بسيارات المرور والاسعاف لموقع الحادث، ونقل المصابين إلى مستشفى رأس غارب المركزى.



وانتقل اللواء حامد احمد رئيس الوحدة المحلية، لزيارة الأسرة المصابة فى الحادث والتى تتكون من ستة أفراد (زوج وزوجة وأربعة أطفال) مصريين، وتبين أن الحادث نتيجة إنفجار إطار السيارة الامامى.