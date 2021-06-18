ننشر تشكيل منتخب السويس و سرس الليان



استقر ايمن المزين المدير الفنى للفريق الاول بنادي منتخب السويس على تشكيل فريقه للمواجهة فريق سرس الليان والذى تنطلق بعد قليل على ملعب استاد الجيش بالسويس ضمن منافسات الاسبوع 28 لمجموعة القاهرة والقناة بدوري الممتاز ب.



وجاء تشكيل السويس كالتالى :



محمود كوكو حارس مرمى



خط الدفاع: ابراهيم معوض، أسامة ثابت ، محمد هيكل ، محمود قطب



خط الوسط: أحمد فتحى ، مصطفي حافظ، كاظيم باليمو، ، محمد جبل.



خط الهجوم: محمد كريسبو و جيمس تيدى.







كما استقر عبد الحميد سلامة على تشكيل مكون من :



حارس مرمى .. أحمد رزق



خط الدفاع .. حلمى أحمد – ايمن العادلي – محمد ابراهيم – السيد منير



خط الوسط .. سيد موسي – شريف هيكل – أحمد بديوي – حسام أبو العزم - محمد حسين تريكة



خط الهجوم .. محمد ابراهيم كراوش



ويدير المباراة الحكم حسين كريمى حكم ساحه، ايمن دعبس مساعد أول، تامر مجدى مساعد تانى ، امين هانى رشدى حكم رابع،



ويحتل منتخب السويس المركز السادس برصيد 38 نقطة، اما سرس الليان يحتل المركز قبل الاخير برصيد 27 نقطة.

