وزيرة البيئة: نسبة التعامل مع الشكاوى بلغت 99% خلال الـ3 سنوات الماضية

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة أن الوزارة قامت ضمن مبادرة حياة كريمة وتطوير القرى المصرية بتنفيذ أول وحدة تكنولوجية بالمحافظات خاصة بتجميع المخلفات الزراعية وروث الحيوانات ويتم تدويرها لإنتاج طاقة ويوجد منها نوعان احداها ينتج غاز حيوى للسيدات بالمنازل وأيضا انتاج سماد عضوى والنوع الثانى يتم فيه تدوير كافة المخلفات لإنتاج الكهرباء. وسيتم افتتاح أول تجربة قريبا بالفيوم.





جاء ذلك خلال كلمتها بالندوة التى نظمها مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية، بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة حول "البعد البيئي في خطة التنمية المستدامة" وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة والدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وبمشاركة الدكتورة هبة نصار نائب رئيس الجامعة الأسبق والدكتورة عادلة رجب أستاذة الاقتصاد ومديرة مركز الدراسات الاقتصادية والمالية بالكلية، وعدد من الأساتذة والطلاب بالكلية.





كما قامت وزيرة البيئة بالرد على تساؤلات عدد من أساتذة الكلية حول عدد من الموضوعات البيئية، فيما يتعلق بآليات متابعة وزارة البيئة التلوث على مستوى القرى وأكدت فؤاد ان لدينا فروع لجهاز شئون البيئة تتابع مع إدارة البيئة بمقر المحافظة المشكلات البيئية على مستوى القرى ولدينا دراسات تقييم الأثر البيئي تنفذ على مستوى المراكز والقرى أيضا.





وحول منظومة شكاوي المواطنين أكدت أن نسبة التعامل مع الشكاوى خلال ٣ سنوات الماضية بلغت ٩٩% على مستوى المراكز والقرى وأيضا منظومة البيوجاز بالقرى تم خلق ٢٦ شركة ناشئة من الشباب بالقرى وتم تدريبهم على كيفية انشاء الوحدة وصيانتها وحصول هؤلاء الشباب على قرض من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للتنفيذ فى جميع القرى.





وردا على عدم وضوح منظومة المخلفات أوضحت فؤاد ان المنظومة معقدة وتم تحقيق العديد من الإجراءات بها، حيث تم تنفيذ ٢٧ مخططا لـ٢٧ محافظة، وتم عمل منظومة بداية من الجمع السكنى وصولا للمحطة الوسيطة ثم نقل المخلفات لمصنع التدوير ثم للمدفن. مشيرة الى ان تكلفة البنية التحتية والتى تتحملها الدولة بلغت ١٠ مليارات جنيه شاملة مدافن ومحطات وسيطة ومصانع تدوير. مشيرة الى تحديد قانون المخلفات اختصاصات الجهات من حيث التنفيذ والتخطيط والرقابة.





كما تم الاهتمام بالحافز الاستثمارى فى قضية المخلفات.





كما أن هناك العديد من الحوافز للقطاع الخاص حددها قانون المخلفات، فالمادة ٢٧ تتضمن حوافز التى سيقررها وزير المالية للحد من الاكياس البلاستيكية والحوافز الخضراء للمعدات للتكنولوجيات صديقة البيئة.





وردا على سؤال حول إمكانية تحقيق أهداف التنمية المستدامة بنسبة ١٠٠% بحلول ٢٠٣٠، أشارت وزيرة البيئة أن ملف البيئة يتغير بناء على طبيعة المشكلات المحلية والمستجدات الدولية. وحول إمكانية استفادة مصر من التمويل الأخضر فى المشروعات.





وأوضحت فؤاد انه يتم ابرام الاتفاقيات الدولية وتوجد منظمات دولية تمنح تمويل لتلك الاتفاقيات وبناء عليه يتم تنفيذ المشروعات.





كما أن المشروعات الأجنبية التى تمول اتفاقيات دولية دور وزارة البيئة فيها هى مساعدة الوزارات المعنية للحصول على التمويل مثل تمويل مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والذى وصل الى ٤٧٥ مليون دولار خلال سنيتن لدعم محطة بنبان موضحة ان وزارة البيئة شأنها مثل وزارات البيئة بالعالم وزارة ليست تنفيذية بل وزارة تنسيقية ورقابية.



