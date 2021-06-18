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تعليم الفيوم: الإلتزام بالإجراءات الأحترازية ومراعاة المسافات الآمنة بامتحانات الدبلومات الفنية

الجمعة 18/يونيو/2021 - 04:28 م
بوابة الفجر
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قام الدكتور أكرم حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم، بمحافظة الفيوم، بمتابعة الأنتهاء من تجهيز الإستراحات الخاصة بالمعلمين والمراقبين والملاحظين، للوقوف على مدى جاهزية مقر الإستراحات وتعقيمها وتطهيرها ومدى نظافتها لتليق بالمعلم على مدار أيام اللجان.

وأكد وكيل الوزارة على مراعاة قرب الاستراحات من مقار اللجان حرصًا على راحة جميع المشاركين في أعمال الامتحانات من رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين، مضيفا أنه تتم المتابعة اليومية لأعمال التطهير والتعقيم لجميع اللجان والاستراحات على مستوى محافظة الفيوم، لضمان حسن الأستقبال والضيافة وحفاظًا على أمن وسلامة الجميع مع الألتزام بالإجراءات الاحترازية ومراعاة المسافات الآمنة.

كما أكد وكيل تعليم الفيوم على الإلتزام بالإجراءات الأحترازية ومراعاة المسافات الآمنة بامتحانات الدبلومات الفنية. 

قدم وكيل الوزارة رسالة شكر للمهندس طة البنا، مدير عام التعليم الفني بالفيوم، وذلك للجهد المبذول في العمل، وكذلك رسالة شكر لمسئول الاستراحات ومسئول لجان التعقيم ومشرفي ومسئولى غرفة العمليات، مشيرا إلى ضرورة العمل الجاد والإخلاص في العمل من أجل تهيئة المناخ المناسب خلال فترة الامتحانات للطلاب والملاحظين ورؤساء اللجان بسهولة ويسر وآمن وسلام.

حيث يتم انطلاق أمتحانات الدبلومات الفنية غدا السبت 19يونيو2021، إنتهت مديرية التربية والتعليم بالفيوم من جميع التجهيزات اللازمة للجان والإستراحات.

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