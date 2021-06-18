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لخريجي الإعدادية.. شروط وموعد فتح التقديم بمدارس التكنولوجيا التطبيقية
الجمعة 18/يونيو/2021 - 04:29 م
ريما خليفة
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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم فتح باب التقديم لخريجي الشهادة الاعدادية في جميع مدارس التكنولوجيا التطبيقية في شهر يوليو المقبل.
وتتمثل مدارس التكنولوجيا التطبيقية المتاحة امام طلاب الاعدادية في :
مدرسة غبور 1 للتكنولوجيا التطبيقية
مدرسة غبور 2 للتكنولوجيا التطبيقية
مدرسة مجموعة فولكس فلجن للتكنولوجيا التطبيقية
مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية
مدرسة الإمام محمد متولي الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية
مدرسة ريادة للتكنولوجيا التطبيقية
مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية
مدرسة hst للتكنولوجيا التطبيقية
مدرسة بي تك للتكنولوجيا التطبيقية
مدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بحلوان
مدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بالسلام
مدرسة اي تك للتكنولوجيا التطبيقية
مدرسة ايجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية
مدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية
مدرسة الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية
مدرسة إلكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية
مدرسة الشهيد أحمد تعلب الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية
مدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات
مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية
مميزات الدراسة في مدارس التكنولوجيا التطبيقية:
الحصول على شهادة مصرية ذات جودة عالمية.
التدريب العملي أثناء فترة الدراسة بمصانع وشركات الشريك الصناعي.
فرص للتعيين بشركات ومصانع الشريك الصناعي بعد التخرج.
مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي.
شروط التقديم في مدارس التكنولوجيا التطبيقية العام القادم.
سيتم تحديد درجة القبول من وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بعد ظهور نتيجة الاعدادية ، وسيتاح التقديم للبنين من إدارة قويسنا بمحافظة المنوفية وإدارة بنها بالقليوبية، ويشترط ألا يزيد سن المتقدم عن 18 عاما في أول اكتوبر 2021
شروط القبول في مدارس التكنولوجيا التطبيقية العام القادم:
أن يتقدم الطالب للالتحاق بالمدرسة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم ، وان يجتاز الطالب اختبارات القبول التي تضعها الوزارة والمقابلة الششخصية والكشف الطبي.
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