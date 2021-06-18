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لخريجي الإعدادية.. شروط وموعد فتح التقديم بمدارس التكنولوجيا التطبيقية

الجمعة 18/يونيو/2021 - 04:29 م
بوابة الفجر
ريما خليفة
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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم فتح باب التقديم لخريجي الشهادة الاعدادية في جميع مدارس التكنولوجيا التطبيقية في شهر يوليو المقبل.

وتتمثل مدارس التكنولوجيا التطبيقية المتاحة امام طلاب الاعدادية في :

مدرسة غبور 1 للتكنولوجيا التطبيقية
مدرسة غبور 2 للتكنولوجيا التطبيقية
مدرسة مجموعة فولكس فلجن للتكنولوجيا التطبيقية
مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية
مدرسة الإمام محمد متولي الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية
مدرسة ريادة للتكنولوجيا التطبيقية
مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية
مدرسة hst للتكنولوجيا التطبيقية
مدرسة بي تك للتكنولوجيا التطبيقية
مدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بحلوان
مدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بالسلام
مدرسة اي تك للتكنولوجيا التطبيقية
مدرسة ايجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية
مدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية
مدرسة الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية
مدرسة إلكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية
مدرسة الشهيد أحمد تعلب الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية
مدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات
مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية
 
مميزات الدراسة في مدارس التكنولوجيا التطبيقية: 

الحصول على شهادة مصرية ذات جودة عالمية.

التدريب العملي أثناء فترة الدراسة بمصانع وشركات الشريك الصناعي.

 فرص للتعيين بشركات ومصانع الشريك الصناعي بعد التخرج.

مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي.

شروط التقديم  في مدارس التكنولوجيا التطبيقية العام القادم.

سيتم تحديد درجة القبول من  وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بعد ظهور نتيجة الاعدادية ، وسيتاح التقديم للبنين من إدارة قويسنا بمحافظة المنوفية وإدارة بنها بالقليوبية، ويشترط ألا يزيد سن المتقدم عن 18 عاما في أول اكتوبر 2021

شروط القبول في مدارس التكنولوجيا التطبيقية العام القادم:

 أن يتقدم الطالب للالتحاق بالمدرسة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم ، وان يجتاز الطالب اختبارات القبول التي تضعها الوزارة والمقابلة الششخصية والكشف الطبي.

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