لخريجي الإعدادية.. شروط وموعد فتح التقديم بمدارس التكنولوجيا التطبيقية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم فتح باب التقديم لخريجي الشهادة الاعدادية في جميع مدارس التكنولوجيا التطبيقية في شهر يوليو المقبل.





وتتمثل مدارس التكنولوجيا التطبيقية المتاحة امام طلاب الاعدادية في :





مدرسة غبور 1 للتكنولوجيا التطبيقية

مدرسة غبور 2 للتكنولوجيا التطبيقية

مدرسة مجموعة فولكس فلجن للتكنولوجيا التطبيقية

مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية

مدرسة الإمام محمد متولي الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية

مدرسة ريادة للتكنولوجيا التطبيقية

مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية

مدرسة hst للتكنولوجيا التطبيقية

مدرسة بي تك للتكنولوجيا التطبيقية

مدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بحلوان

مدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بالسلام

مدرسة اي تك للتكنولوجيا التطبيقية

مدرسة ايجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية

مدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية

مدرسة الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية

مدرسة إلكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية

مدرسة الشهيد أحمد تعلب الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية

مدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات

مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية

مميزات الدراسة في مدارس التكنولوجيا التطبيقية:





الحصول على شهادة مصرية ذات جودة عالمية.





التدريب العملي أثناء فترة الدراسة بمصانع وشركات الشريك الصناعي.





فرص للتعيين بشركات ومصانع الشريك الصناعي بعد التخرج.





مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي.





شروط التقديم في مدارس التكنولوجيا التطبيقية العام القادم.





سيتم تحديد درجة القبول من وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بعد ظهور نتيجة الاعدادية ، وسيتاح التقديم للبنين من إدارة قويسنا بمحافظة المنوفية وإدارة بنها بالقليوبية، ويشترط ألا يزيد سن المتقدم عن 18 عاما في أول اكتوبر 2021





شروط القبول في مدارس التكنولوجيا التطبيقية العام القادم:



