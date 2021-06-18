Advertisements

تحديد موعد قرعة ومباريات تصفيات آسيا المؤهلة إلى المونديال

الجمعة 18/يونيو/2021 - 04:30 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يوم الجمعة، أن قرعة المرحلة الأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 ستسحب في الأول من يوليو المقبل.

 

وتأهل 12 منتخباً إلى الدور النهائي، وانضم إلى متصدري المجموعات؛ سوريا (الأولى) وأستراليا (الثانية) وإيران (الثالثة) والسعودية (الرابعة) واليابان (السادسة) والإمارات (السابعة) وكوريا الجنوبية (الثامنة)، أفضل خمسة منتخبات احتلت المركز الثاني؛ الصين (الأولى)، عمان (الخامسة)، العراق (الثالثة)، فيتنام (السابعة) ولبنان (الثامنة).

 

أما قطر فقد تصدرت المجموعة الخامسة، علماً أنها تأهلت تلقائياً إلى نهائيات كأس العالم بصفتها البلد المضيف، ولن تشارك في الدور التالي من التصفيات.

 

وسيتم تقسيم المنتخبات الاثني عشر إلى مجموعتين من ستة منتخبات، ستواجه بعضها البعض ذهاباً وإياباً حيث ستتأهل المنتخبات المتصدرة والوصيفة من كل مجموعة (أربعة في المجموع) إلى نهائيات كأس العالم.

 

أما المنتخبان اللذان يحتلان المركز الثالث، فيستأهلان إلى الدور الرابع، حيث سيلتقيان لتحديد هوية المنتخبين المتأهلين إلى الملحق العالمي.

 

ومن المقرّر أن تقام مباريات الدور الثالث في التواريخ التالية: 2 سبتمبر 2021، 7 سبتمبر 2021، 7 أكتوبر 2021، 12 أكتوبر2021، 11 نوفمبر2021، 16 نوفمبر2021، 27 يناير 2022، 1 2022، 24 2022، و29 2022.

أخبار تهمك

عاجل.. إسقاط الجنسية المصرية عن 3 أشخاص

منذ يوم

عاجل.. موسيماني يفجر مفاجأة من العيار الثقيل

منذ حوالي 22 ساعة

نجم الأهلي خارج حسابات موسيماني أمام الترجي

منذ ساعة و 7 دقيقة

الإتحاد الدنماركي يعلن عن حل طبي لإريكسن

منذ ساعتين و 36 دقيقة

عاجل.. بيراميدز يقرر طرد نجم الفريق

منذ يوم

كارتيرون يطلب 4 صفقات في الموسم المقبل

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يرفض التعاقد مع "الحريف"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تصريح جديد من الرئيس السيسي بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 17 ساعة

تصريح مهم من منظمة الصحة العالمية بشأن السلالة الهندية لفيروس كورونا

منذ ساعة الا ربع

بيراميدز يرحب برحيل نجمه إلى الزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

الحكومة تحسم الجدل بشأن زيادة أسعار السكر التمويني بالمجمعات الاستهلاكية

منذ حوالي 5 ساعات

جريمة تهز أسوان.. أم تقتل 3 من أبنائها بصورة وحشية

منذ حوالي 5 ساعات

منتخب البرازيل الأوليمبي يفاجئ نجم برشلونة السابق

منذ حوالي 5 ساعات

كارتيرون يوافق على عودة نجم الزمالك المعار

منذ ساعتين و 31 دقيقة

نجم الأهلي يطلب المشاركة في مباراة الترجي التونسي المقبلة

منذ ساعتين و 38 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:53 م

تصريح مهم من منظمة الصحة العالمية بشأن السلالة الهندية لفيروس كورونا

تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا

09:31 ص

نجم الأهلي يطلب المشاركة في مباراة الترجي التونسي المقبلة

02:01 م

نجم الأهلي خارج حسابات موسيماني أمام الترجي

03:31 م

عاجل.. موسيماني يفجر مفاجأة من العيار الثقيل

07:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة