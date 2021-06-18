تحديد موعد قرعة ومباريات تصفيات آسيا المؤهلة إلى المونديال

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يوم الجمعة، أن قرعة المرحلة الأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 ستسحب في الأول من يوليو المقبل.

وتأهل 12 منتخباً إلى الدور النهائي، وانضم إلى متصدري المجموعات؛ سوريا (الأولى) وأستراليا (الثانية) وإيران (الثالثة) والسعودية (الرابعة) واليابان (السادسة) والإمارات (السابعة) وكوريا الجنوبية (الثامنة)، أفضل خمسة منتخبات احتلت المركز الثاني؛ الصين (الأولى)، عمان (الخامسة)، العراق (الثالثة)، فيتنام (السابعة) ولبنان (الثامنة).

أما قطر فقد تصدرت المجموعة الخامسة، علماً أنها تأهلت تلقائياً إلى نهائيات كأس العالم بصفتها البلد المضيف، ولن تشارك في الدور التالي من التصفيات.

وسيتم تقسيم المنتخبات الاثني عشر إلى مجموعتين من ستة منتخبات، ستواجه بعضها البعض ذهاباً وإياباً حيث ستتأهل المنتخبات المتصدرة والوصيفة من كل مجموعة (أربعة في المجموع) إلى نهائيات كأس العالم.

أما المنتخبان اللذان يحتلان المركز الثالث، فيستأهلان إلى الدور الرابع، حيث سيلتقيان لتحديد هوية المنتخبين المتأهلين إلى الملحق العالمي.

ومن المقرّر أن تقام مباريات الدور الثالث في التواريخ التالية: 2 سبتمبر 2021، 7 سبتمبر 2021، 7 أكتوبر 2021، 12 أكتوبر2021، 11 نوفمبر2021، 16 نوفمبر2021، 27 يناير 2022، 1 2022، 24 2022، و29 2022.