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آخر تطورات تواصل لجنة الزمالك مع ساسي
الجمعة 18/يونيو/2021 - 04:32 م
الفجر الرياضي
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كشف حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك عن تفاصيل آخر اتصال بينه وبين فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي كان قبل صدور البيان الأخير له وحتى الآن لم يصل النادي أي ردود رسمية من اللاعب أو وكيله.
وقال رئيس اللجنة في تصريحات صحفية :"يشرفنا وجود لاعب مثل فرجاني ساسي بصفوف نادي الزمالك".
وأضاف لبيب: "يهمنا بقاء ساسي ولا ننشغل بكل ما يقال ونرحب بالتجديد له وسط الأطر الطبيعية وتقديره بشكل جيد لأنه أحد نجوم الفريق وليس النجم الأوحد ونرغب في بقائه لكن حتي الآن لا يوجد رد علينا".
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