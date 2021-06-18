أول جولة افتراضية من نوعها في المتحف القومي للحضارة





قام المتحف القومى للحضارة المصرية في الفسطاط بتنظيم أول جولة افتراضية تعتبر الأولى من نوعها في المتاحف المصرية.



وجاء ذلك بناء على طلب من مجموعة البنك الدولى على هامش إجتماعات المجلس التنفيذى للبنك.



وحضر الجولة مايزيد عن 100 من قيادات البنك الدولي بالعاصمه الأمريكية واشنطن من خلال حواسبهم الشخصيه وهواتفهم المحمولة.



وأوضح الدكتور أحمد غنيم رئيس هيئة المتحف بأن جميع المشاركين فى هذه الجولة قد أشادوا بمحتويات المتحف ومقتنياته وطرق وسائل العرض الحديثة من فتارين مجهزة بأنواع إضاءة صديقة للأثر



وشاشات تعرض أفلام مرتبطة بالقطع الأثرية تحكي تاريخ ثقافة وحضارة وفن وإبداع.



وأضاف أن هذه الجولة تتماشى مع رؤية ادارة المتحف فيما يتعلق بالترويج وزيارة المتحف باستخدام التكنولوجيا الحديثة وبما يتوائم مع ظروف الحد من السفر نتيجه فيروس كورونا.



واستمرت الجولة لمدة ساعة واحدة شاهد فيها الزوار معالم المتحف المختلفه وصاحبها شرح واف من خلال جولة إرشادية قام بها أحد المرشدين السياحيين.