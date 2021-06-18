«البنات» يتفوقن على «الأولاد» ببني سويف.. 19 طالبة و3 طلاب بقائمة أوائل الاعدادية



أظهرت نتيجة إمتحانات الصف الثالث الإعدادي «الشهادة الإعدادية» بمحافظة بني سويف، تفوقًا ملحوظًا للبنات على البنين في قائمة الاوائل التي ضمت 22 طالبًا وطالبة، بينهم 19 طالبة و3 طلاب فقط، حصل جميعهم على الدرجات النهائية في جميع المواد 280 درجة.



وكان الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أعتمد، صباح أمس الخميس، نتيجة الدور الأول للفصل الدراسي الثاني للصف الثالث الإعدادي «الشهادة الإعدادية» العامة للعام الدراسي 2020- 2021 بنسبة بنجاح 76.43 % لطلبة النظامي.



وتقدم للإمتحان 50729 طالبًا وطالبة، حضر منهم 41720 طالبًا وطالبة، وحصل 22 طالبًا وطالبة على العلامة الكاملة والدرجة النهائية بمجموع 280 درجة، فيما بلغت نسبة النجاح لطلبة المنازل 43.12 %، حيث تقدم للامتحان 939 طالبا حضر منهم 866 طالبا.



وضمت قائمة الاوائل 22 طالبًا وطالبة، حصل جميعهم على الدرجات النهائية في جميع المواد 280 درجة، بينهم 3 طلاب فقط، هم:



1ـ عمر ربيع مختار، مدرسة سعد بن ابي وقاص الرسمية للغات بمركز الفشن.

2ـ يوسف فرحان سيد، مدرسة الرياض الاعدادية بنين بمركز ناصر.

3ـ محمود احمد محمد محمد، مدرسة سعدبن ابي وقاص الرسمية للغات بمركز الفشن.



بينما ضمت القائمة 19 طالبة، هم:



1ـ فاطمة هشان ناجي فهمي، مدرسة السلام الخاصة بمركز سمسطا.

2ـ حبيبة محمد عاشور، مدرسة حلمي محمود بقرية البرج مركز ناصر.

3ـ كرستينا كرم وقيم، مدرسة اهناسيا الاعدادية المشتركة.

4ـ هبه الله القذافي محمود، مدرسة الشروق الرسمية للغات بمركز بني سويف.

5ـ الشيماء نادر محمد جودة، مدرسة اهناسيا الاعدادية بنات.

6ـ نوران احمد فتحي عويس، مدرسة الشروق الرسمية للغات بمركز بني سويف.

7ـ زينب حمدي احمد محمد، مدرسة ناصر الرسمية للغات.

8ـ اسماء رجب عبدالعظيم محمد، مدرسة ابشنا الاعدادية بنات بمركز بني سويف.

9ـ شهد مرزوق سعيد مرزوق، مدرسة دشطوط الاعدادية المشتركة بمركز سمسطا.

10ـ هاجر يحيى علي عبدالله، مدرسة بني احمد الاعدادية المشتركة بمركز ببا.

11ـ بسملة محمود محمد مجدي، مدرسة التوفيق الخاصة ببني سويف الجديدة.

12ـ اسماء رمضان سعد عبدالحكيم، مدرسة حسن علام الاعدادية بنات بمركز ببا.

13ـ سما طارق حسين احمد، مدرسة الشهيد مصطفى سلامة الاعدادية بنات بمركز الواسطى.

14ـ سما جمال عبدالحميد زكي، مدرسة احمد عبدالعظيم بهيج الرسمية للغات بمركز إهناسيا.

15ـ شيماء محمد يحيى محمد، مدرسة بني احمد الاعدادية المشتركة بمركز ببا.

16ـ اسماء عماد احمد حسين، مدرسة حسن علام الاعدادية بنات بمركز ببا.

17ـ دعاء احمد غانم سويلم، مدرسة علي بن ابي طالب الاعدادية بنات بمركز ناصر.

18ـ ريهام سمير أمين خميس، مدرسة اهناسيا الاعدادية بنات بمركز إهناسيا.

19ـ فاطمة نادي علي رضوان، مدرسة جابر عبد الحفيظ الاعدادية بنات بمركز إهناسيا.



وتوجه محافظ بني سويف بالتهنئة لأولياء الأمور والطلاب بمناسبة النجاح والتفوق، متمنيا لهم دوام التفوق في السنوات المقبلة،وفي الحياة العملية، مؤكدا على أن الحفاظ على التفوق هو التحدي الفعلي الذي ينبغي أن يضعه أبناؤنا أمام أعينهم، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تضع التعليم في مقدمة محاور الرؤية التنموية مصر 2030.

