Advertisements

«البنات» يتفوقن على «الأولاد» ببني سويف.. 19 طالبة و3 طلاب بقائمة أوائل الاعدادية

الجمعة 18/يونيو/2021 - 04:39 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
Advertisements

أظهرت نتيجة إمتحانات الصف الثالث الإعدادي «الشهادة الإعدادية» بمحافظة بني سويف، تفوقًا ملحوظًا للبنات على البنين في قائمة الاوائل التي ضمت 22 طالبًا وطالبة، بينهم 19 طالبة و3 طلاب فقط، حصل جميعهم على الدرجات النهائية في جميع المواد 280 درجة.

وكان الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أعتمد، صباح أمس الخميس، نتيجة الدور الأول للفصل الدراسي الثاني للصف الثالث الإعدادي «الشهادة الإعدادية» العامة للعام الدراسي 2020- 2021 بنسبة بنجاح 76.43 % لطلبة النظامي.

وتقدم للإمتحان 50729 طالبًا وطالبة، حضر منهم 41720 طالبًا وطالبة، وحصل 22 طالبًا وطالبة على العلامة الكاملة والدرجة النهائية بمجموع 280 درجة، فيما بلغت نسبة النجاح لطلبة المنازل 43.12 %، حيث تقدم للامتحان 939 طالبا حضر منهم 866 طالبا.

وضمت قائمة الاوائل 22 طالبًا وطالبة، حصل جميعهم على الدرجات النهائية في جميع المواد 280 درجة، بينهم 3 طلاب فقط، هم:

1ـ عمر ربيع مختار، مدرسة سعد بن ابي وقاص الرسمية للغات بمركز الفشن.
2ـ يوسف فرحان سيد، مدرسة الرياض الاعدادية بنين بمركز ناصر.
3ـ محمود احمد محمد محمد، مدرسة سعدبن ابي وقاص الرسمية للغات بمركز الفشن.

بينما ضمت القائمة 19 طالبة، هم:

1ـ فاطمة هشان ناجي فهمي، مدرسة السلام الخاصة بمركز سمسطا.
2ـ حبيبة محمد عاشور، مدرسة حلمي محمود بقرية البرج مركز ناصر.
3ـ كرستينا كرم وقيم، مدرسة اهناسيا الاعدادية المشتركة.
4ـ هبه الله القذافي محمود، مدرسة الشروق الرسمية للغات بمركز بني سويف.
5ـ الشيماء نادر محمد جودة، مدرسة اهناسيا الاعدادية بنات.
6ـ نوران احمد فتحي عويس، مدرسة الشروق الرسمية للغات بمركز بني سويف.
7ـ زينب حمدي احمد محمد، مدرسة ناصر الرسمية للغات.
8ـ اسماء رجب عبدالعظيم محمد، مدرسة ابشنا الاعدادية بنات بمركز بني سويف.
9ـ شهد مرزوق سعيد مرزوق، مدرسة دشطوط الاعدادية المشتركة بمركز سمسطا.
10ـ هاجر يحيى علي عبدالله، مدرسة بني احمد الاعدادية المشتركة بمركز ببا.
11ـ بسملة محمود محمد مجدي، مدرسة التوفيق الخاصة ببني سويف الجديدة.
12ـ اسماء رمضان سعد عبدالحكيم، مدرسة حسن علام الاعدادية بنات بمركز ببا.
13ـ سما طارق حسين احمد، مدرسة الشهيد مصطفى سلامة الاعدادية بنات بمركز الواسطى.
14ـ سما جمال عبدالحميد زكي، مدرسة احمد عبدالعظيم بهيج الرسمية للغات بمركز إهناسيا.
15ـ شيماء محمد يحيى محمد، مدرسة بني احمد الاعدادية المشتركة بمركز ببا.
16ـ اسماء عماد احمد حسين، مدرسة حسن علام الاعدادية بنات بمركز ببا.
17ـ دعاء احمد غانم سويلم، مدرسة علي بن ابي طالب الاعدادية بنات بمركز ناصر.
18ـ ريهام سمير أمين خميس، مدرسة اهناسيا الاعدادية بنات بمركز إهناسيا.
19ـ فاطمة نادي علي رضوان، مدرسة جابر عبد الحفيظ الاعدادية بنات بمركز إهناسيا.

وتوجه محافظ بني سويف بالتهنئة لأولياء الأمور والطلاب بمناسبة النجاح والتفوق، متمنيا لهم دوام التفوق في السنوات المقبلة،وفي الحياة العملية، مؤكدا على أن الحفاظ على التفوق هو التحدي الفعلي الذي ينبغي أن يضعه أبناؤنا أمام أعينهم، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تضع التعليم في مقدمة محاور الرؤية التنموية مصر 2030.

أخبار تهمك

الأهلي يرفض التعاقد مع "الحريف"

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. موسيماني يفجر مفاجأة من العيار الثقيل

منذ حوالي 23 ساعة

نجم الأهلي خارج حسابات موسيماني أمام الترجي

منذ ساعتين و 18 دقيقة

كارتيرون يوافق على عودة نجم الزمالك المعار

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الأهلي يطلب المشاركة في مباراة الترجي التونسي المقبلة

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على الراحلين عن الزمالك في الصيف

منذ ثلث ساعة

آخر تطورات تواصل لجنة الزمالك مع ساسي

منذ ساعة و 17 دقيقة

محمد صلاح يعيد نشر التغريدة المثيرة للجدل

منذ ساعة و 21 دقيقة

سد النهضة.. هل تستطيع قطر التوسط في الملف الشائك؟

منذ ساعة و نصف

عاجل - إصابة نجم الترجي بفيروس كورونا قبل مواجهة الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. إسقاط الجنسية المصرية عن 3 أشخاص

منذ يوم

تصريح مهم من منظمة الصحة العالمية بشأن السلالة الهندية لفيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

الحكومة تحسم الجدل بشأن زيادة أسعار السكر التمويني بالمجمعات الاستهلاكية

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 8 ساعات

راسل كرو يفجر مفاجأة عن حقيقة جنسيته

منذ أقل من نصف ساعة

جريمة تهز أسوان.. أم تقتل 3 من أبنائها بصورة وحشية

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:59 م

عاجل - إصابة نجم الترجي بفيروس كورونا قبل مواجهة الأهلي

آخر تطورات تواصل لجنة الزمالك مع ساسي

04:32 م

تصريح مهم من منظمة الصحة العالمية بشأن السلالة الهندية لفيروس كورونا

03:53 م

محمد صلاح يعيد نشر التغريدة المثيرة للجدل

04:28 م

تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا

09:31 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة