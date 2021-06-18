نجم منتخب أسبانيا يكشف الطريقة المثلى لإيقاف ليفاندوفسكي

حث بابلو سارابيا لاعب وسط المنتخب الإسباني زملائه بالفريق على جعل الأمور غير مريحة لروبرت ليفاندوفسكي، حيث يسعى الفريق لإحياء آماله في الاستمرار ببطولة أمم أوروبا "يورو 2020" بتحقيق نتيجة إيجابية أمام المنتخب البولندي عندما يلتقيان غدا السبت.





وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.ايه.ميديا" أن المنتخب الإسباني، بقيادة المدرب لويس إنريكي، لم يتمكن إلا من تحقيق نقطة واحدة بعد أن تعادل سلبيا مع المنتخب السويدي في مباراته الافتتاحية رغم سيطرته على مجريات اللقاء، وسيسعى المنتخب الإسباني للاقتراب من دور الـ16 عندما يواجه المنتخب البولندي في إشبيلية غدا.





ولكن إذا أراد المنتخب الإسباني فعل هذا، سيكون عليه إيجاد طريقة لإيقاف ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ، الذي سجل 41 هدفا في الدوري الألماني (بوندسليجا) في الموسم المنقضي.





وقال سارابيا للموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي "يويفا": "بالطبع، ليفاندوفسكي، هو التهديد الرئيسي في الهجوم. قدم موسما مذهلا- ولكنه دائما ما يفعل ذلك، وفكرتنا هي جعله غير مرتاح قدر الإمكان ونقله لمناطق في الملعب لا يريد التواجد فيها".





ولن يكون إيقاف ليفاندوفسكي، الذي سجل 6 أهداف، بينها ثلاثية (هاتريك) في مرمى لاتفيا بالتصفيات، هو التحدي الوحيد أمام المنتخب الإسباني وذلك بعد مباراة محبطة أمام المنتخب السويدي، الذي دافع بشراسة يوم الاثنين الماضي.





وقال سارابيا، لاعب باريس سان جيرمان الذي لعب بديلا لألفارو موراتا في مباراة السويد: "من الصعب اللعب أمام فريق يلعب بعشرة لاعبين، بالإضافة لحارس المرمى في منتصف ملعبه".





وإذا كان لدى المنتخب الإسباني، الذي يستعيد خدمات قائده بوسكيتس بعد تعافيه من فيروس كورونا، عمل، ينطبق نفس الوضع على المنتخب البولندي، الذي خسر (1-2) أمام المنتخب سلوفاكيا في مباراته الأولى، حيث فشل ليفاندوفسكي في تسجيل الأهداف.





ويغيب عن المنتخب البولندي لاعب خط الوسط جيجوش كريتشوفياك بسبب الإيقاف، بعد حصوله على إنذارين أمام المنتخب السلوفاكي.





وقال مدافع المنتخب البولندي يان بيدناريك: "نعلم كيف نلعب، وما يتعين فعله لتحقيق الفوز. إذا كان هناك لاعبا لا يعلم، من الأفضل أن يبقى في معسكر الفريق".



