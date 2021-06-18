روقا يحرز هدف الزمالك الأول في ودية فريق الأمل

سجل محمد أشرف “روقا” لاعب وسط الزمالك هدف التقدم في المباراة الودية أمام فريق الأمل بالنادي، على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة.

وجاء الهدف في الدقيقة 55 من عمر المباراة بتسديدة من ضربة حرة على حدود منطقة الجزاء، ارتطمت بالحائط البشري ثم سكنت الشباك، لتصبح النتيجة تقدم الفريق الأول بهدف دون رد.

ويلعب الزمالك مباراة ودية مع فريق الأمل بالنادي في إطار الاستعدادات لمباراة مصر المقاصة المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل في دور ربع نهائي بطولة كأس مصر.