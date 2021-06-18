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كيم كارداشيان تتخذ اجراء حاسم بحق مترصد بها

الجمعة 18/يونيو/2021 - 04:42 م
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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استصدرت نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان أمر تنفيذي بعدم التعرض ضد مترصد بها، حاول التواصل معها عبر بريدها الإلكتروني.
وبحسب صحيفة ديلي ميل، تعرضت كيم للمضايقات من هذا المترصد باستمرار مراسلته لها إلكترونيا، وتلمحيه برغبته في الارتباط بها.
واتخذت كيم إجراء فرض عدم التعرض بحق المرتبص بها، بعد أن قام بإرسال هدايا باهظة لها لمنزلها، كان من ضمنها خاتم الماس ضخم.
ما دفع كيم لاستشعار الخطر واتخاذ إجراء حاسم ضد المترصد حتى تحمي نفسها ومنزلها منه.
يأتي ذلك بعد أن أكد مغني الراب الأميركي كاني ويست، شائعات ارتباطه بعارضة الأزياء الروسية الشهيرة إيرينا شايك، صديقة اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو السابقة. وظهرت صور تجمع كاني البالغ من العمر 44 عامًا، وهو يتجول خلال نزهة مع إيرينا، 35 عاما، في بروفانس بفرنسا، حيث يقيم الثنائي سويًا في فندق Villa La Coste، وفق ما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وتعد فرنسا الوجهة المفضلة لكاني ويست، حيث سافر عدة مرات بصحبة كيم واصطحبها إلى هناك عندما تواعدا لأول مرة في العام 2012، وأقام الزوجان السابقان حفل زفاف فخمًا في قصر فرساي في باريس في العام 2014.

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