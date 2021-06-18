راسل كرو يفجر مفاجأة عن حقيقة جنسيته



عاش النجم راسل كرو الجانب الأكبر من حياته طوال السنوات الماضية بأستراليا، حتى ظن الغالبية العظمى من عشاقه أنه أسترالي الجنسيه.

وعلى عكس المتوقع، كشف كرو في حوار جديد له اجراها لصحيفة ديلي تليجراف، أنه نيوزلندي الجنسية والمولد، قبل أن يهاجر لأستراليا مع والديه.

وطوال السنوات الماضية والعقود التي عاشها بأستراليا، لم يحصل كرو على الجنسية الأسترالية ولم يتحول لمواطن استرالي رغم ذلك.

وسبق أن كشفت مصادر مقربة من النجم راسل كرو أن الدور الذي سيجسده في الجزء الرابع المرتقب من سلسلة افلام ثور، سيكون زيوس.

وذلك وفق صحيفة ديلي ميل، التي افادت بان الشخصية هي لإله الرعد من الخرافات الاغريقية، ليتسع طاقم تمثيل الفيلم.

ويضم الفيلم من نجوم نتالي بورتمان ومات ديمون وكريستيان بيل.

