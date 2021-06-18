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ويل سميث يواصل العمل الجاد لاستعادة لياقته

الجمعة 18/يونيو/2021 - 05:41 م
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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قام النجم ويل سميث بنشر لقطات جديدة له من صالة التدريبات الرياضية عبر حسابه الخاص على موقع انستجرام، يكشف من خلالها عن عمله الجاد لاستعادة لياقته.
ونقلت صحيفة ديلي ميل، اللقطات التي قام سميث بنشرها، وتلقت تفاعلا كبير من متابعيه، الذين حرصوا على تقديم الدعم له بعبارات مشجعة.
ووجه سميث نصيحة لمتابعيه بالحرص على امتلاك صالة تدريبات رياضية في المنزل والاستفادة منها بأفضل شكل.
يأتي ذلك بعد أن سبق وقام ويل سميث بنشر صورة له عبر حسابه الخاص لى انستجرام، ظهر خلالها في حالة جسدية وصفها بالأسوأ في تاريخه.
وتلقى العديد من ردود الفعل المتابينة على الصورة التي ظهر بها بجسد مترهل، كان من ضمنها الدعامين والساخرين.
وعرف سميث بحرصه الدائم على الحفاظ على لياقته البدنية كونه واحدا من أبرز نجوم أفلام الحركة في العالم.

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