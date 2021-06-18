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خطابات تحفيزية بديلة لعروض أزياء "فيكتوريا سيكريت" للمرة الأولى

الجمعة 18/يونيو/2021 - 05:58 م
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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قررت ماركة أزياء فيكتوريا سيكريت استبدال عروض ازيائها لصيف 2021 السنوية، بإجراء مجموعة مؤتمرات تشمل خطابات تحفيزية يلقيها نجمات وسيدات مؤثرات في المجتمع والعالم.
وحسب صحيفة ديلي ميل، تتخذ فيكتوريا سيكريت هذه الخطوة، لتدعيم نظرة التعددية وتقبل الآخر، بمنح سيدات مؤثرات في المتجتمع بإلقاء كلمات تحفيزية وتشجيعية لإلهام الشباب.
وذلك بدلا من تنظيم عرض ازياء تقليدي تشارك به مجموعة من اشهر عارضات العالم كما هو المعتاد لدى الماركة الشهيرة.
ومن بين المشاركات في إلقاء خطابات هذا العام، نجمة بوليوود التي سطعت في سماء هوليوود، بريانكا شوبرا، ولاعبة كرة القدم الأمريكية ميجان رابينو.

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