مجموعة فنانين جدد يحصلون على نجمتهم الخاصة برصيف هوليوود للمشاهير





أعلنت اللجنة المسئولة عن وضع نجمات المشاهير على رصيف المشاهير بشوارع هوليوود عن قائمة تضم مجموعة فنانين ومشاهير جديدة يحصلون على نجماتهم الخاصة على ممشى الشهرة خلال عام 2022.

وبحسب صحيفة ديلي ميل، يصل مجموعة متميزة من الفنانين والمشاهير على نجمة خاصة لهم توضع على ممر الشهرة بهوليوود العام المقبل، بمجالات السينما والتليفزيون والموسيقى.

ويأتي ضمن قامئة المشاهير المعلن عنهم، النجمة الكبيرة سلمى حايك التي ستحصل اخيرا على نجمتها الخاصة على ممشى الشهرة.

وكل من "راي لويتا"، والنجم جيسون موموا، و"تريسي إيليس روز"، والنجمة الراحلة كاري فيشر، ونيبي هاسل.

ذلك بالإضافة لنجمة سلسلة أفلام "كريد" الشهيرة، "مايكل بي جوردون".

