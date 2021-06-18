أنجلينا جولي تكشف عن سر يتعلق بقضيتها ضد براد بيت



حصل النجم براد بيت على حق مشاركة رعاية ابنائه من القضية التي كان يواجه بها زوجته السابقة النجمة أنجلينا جولي على حقوق الحضانة لابنائهم.

وبحسب صحيفة ديلي ميل، كانت من القرارات الفاصلة بالقضية منع المحكمة السماح بإدلاء الاطفال للشهادة ضد أي من الطرفين.

ما رجح كفة براد بيت، ومنحه الأفضلية على حساب أنجلينا، وحصوله على حقوق الرعاية والحضانة لابنائه.

في الوقت نفسه، كشفت أنجلينا عن سر يتعلق بالقضية يخص مسألة ادلاء الابناء بالشهادة، حيث ذكرت في تصريحات نقلتها الصحيفة البريطانية وجود عدد من ابنائها كانوا يرغبون في الشهادة ضد والدهم.

وبحسب تصريحات جولي، كان كل من نجلها الأكبر مادوكس 19 عام، وباكس 17 عام، وزهرة 16 عام، كانوا جميعا يرغبون في الشهادة ضد براد بيت وتصرفاته المسيئة لوالدتهم خلال زواجهم.

