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إيد شيران يطرح فيديو موسيقي جديد Bad Habits

الجمعة 18/يونيو/2021 - 10:43 م
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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يستعد الموسيقي الأيرلندي الشهير إيد شيران لطرح فيديو موسيقي جديد لأغنية بعنوان Bad Habits يقدمها بطريقة الفيديو كليب.
ونقلت صحيفة ديلي ميل مجموعة من اللقطات الترويجية التي قام إيد بنشرها للترويج للأغنية الجديدة، التي حدد موعد طرحها في 25 من يونيو الجاري.
وظهر إيد في اللقطات الترويجي للأغنية، في إطلالة مصاص دماء غريبة، ستكون هي نفسها الإطلالة التي سيظهر بها ضمن احداث الفيديو كليب.
ويعتبر فيديو أغنية Bad Habits، هو فيديو عودة ايد بعد غياب 4 سنوات لم يطرح خلالها أي اغنية مصورة جديدة.
ذلك بعد أن اعلن المغني الايرلندي ايد شيران عن تقديمه لتبرعات لمدرسته التي نشأ بها، بقيمة جيتاره الخاص.
ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن جيتار ايد الخاص، تصل قيمته الحالية لـ 200 الف دولار، وياتي تبرعه به ضمن مبادراته الخيرية.
وسبق لايد ان تبرع بعدد من متعلقاته الخاصة لتطرح للبيع بالمزايدة العلنية وتذهب عائداتها للجمعيات الخيرية.

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