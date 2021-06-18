Advertisements

آنيا تايلور تشارك بعرض Dior Croisiere 2022

الجمعة 18/يونيو/2021 - 10:46 م
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
Advertisements

كانت النجمة الشابة آنيا تايلور، واحدة من ضمن ابرز المدعوين لفعاليات حفل Dior Croisiere للأزياء لعام 2022.
ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات من الحفل، الذي شارك به عدد من أبرز نجمات العالم بالسينما والأزياء بالحفل الذي استضافته مدينة أثينا باليونان.
وأقيم الحفل بمجموعة أزياء لكافة المدعوين مستوحى من موديلات ازياء اليونان القديمة، والتزم كافة الفنانين بهذا النوع من الإطلالات.
وعرفت النجمة الشابة آنيا تايلور، بمشاركته بمسلسل "كوينز جامبت"، الذي جسدت به شخصية لاعبة شطرنج عبقرية تحقق نجاحات غير مسبوقة.
وهو المسلسل الذي انتجته وقامت بعرضه شبكة البث الرقمي نتفليكس.

أخبار تهمك

تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 14 ساعة

الفيراري والمايسترو.. الأهلي يحسم ملف تجديد نجمي الفريق

منذ ساعتين و 25 دقيقة

تعليق ناري لـ أديب على شهادة محمد حسين يعقوب في قضية "خلية داعش إمبابة"

منذ أقل من ساعة

عاجل.. وزيرة الثقافة تحيل مسئولين في الأوبرا للتحقيق في واقعة "القطة" وتتوعد لقاتلها بالحساب

منذ حوالي 5 ساعات

بعد وصفها بـ"الشحاتة".. سميرة عبد العزيز: "مش هرفع قضية على محمد رمضان وربنا يهديه"

منذ حوالي 20 ساعة

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الترجي فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ 18 دقيقة

أستاذ علم انتشار الأوبئة يزف بشرى سارة عن جائحة كورونا

منذ ساعة و نصف

الكشف عن وجهة راموس المقبلة بعد رحيله عن ريال مدريد

منذ ساعة و 20 دقيقة

الجوكر الذهبي.. الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. موسيماني يفجر مفاجأة من العيار الثقيل

منذ يوم

مصطفى بكري يكشف تفاصيل تصريحات وزيرة خارجية السودان حول أزمة سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

راموس يحدد شرط انضمامه إلى ناديه الجديد

منذ أقل من ساعتين

عاجل - إصابة نجم الترجي بفيروس كورونا قبل مواجهة الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

آخر تطورات تواصل لجنة الزمالك مع ساسي

منذ حوالي 7 ساعات

نجم برشلونة يقترب من ميلان

منذ ساعتين و 9 دقيقة

آخر تطورات رحيل نجم الزمالك

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:05 م

مصطفى بكري يكشف تفاصيل تصريحات وزيرة خارجية السودان حول أزمة سد النهضة

راموس يحدد شرط انضمامه إلى ناديه الجديد

09:59 م

الكشف عن وجهة راموس المقبلة بعد رحيله عن ريال مدريد

10:33 م

عاجل - إصابة نجم الترجي بفيروس كورونا قبل مواجهة الأهلي

04:59 م

آخر تطورات تواصل لجنة الزمالك مع ساسي

04:32 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة