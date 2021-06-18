آنيا تايلور تشارك بعرض Dior Croisiere 2022



كانت النجمة الشابة آنيا تايلور، واحدة من ضمن ابرز المدعوين لفعاليات حفل Dior Croisiere للأزياء لعام 2022.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات من الحفل، الذي شارك به عدد من أبرز نجمات العالم بالسينما والأزياء بالحفل الذي استضافته مدينة أثينا باليونان.

وأقيم الحفل بمجموعة أزياء لكافة المدعوين مستوحى من موديلات ازياء اليونان القديمة، والتزم كافة الفنانين بهذا النوع من الإطلالات.

وعرفت النجمة الشابة آنيا تايلور، بمشاركته بمسلسل "كوينز جامبت"، الذي جسدت به شخصية لاعبة شطرنج عبقرية تحقق نجاحات غير مسبوقة.

وهو المسلسل الذي انتجته وقامت بعرضه شبكة البث الرقمي نتفليكس.

