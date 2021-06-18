أول معمل للحمض النووي القديم في متحف الحضارة بالفسطاط





انطلاق العمل بمعمل الحمض النووى القديم في معامل الصيانة والترميم بالمتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط.



وصرحت الدكتورة منال الغنام مدير عام مركز الترميم والصيانة بالمتحف أن المعمل يعتبر أول وحدة مرجعية في مجال دراسة الحمض النووي القديم للمومياوات والبقايا الحيوية للإنسان والحيوان والنبات على مستوى قارة أفريقيا والشرق الأوسط



ويعد إنشاء المعمل خطوة هامة نحو دراسه الأنساب ومعرفة الأمراض والبيئة فى مصر القديمة حيث يسعى لتأسيس طرق متطورة بإستخلاص وتحليل مختلف العينات البيولوجية الآثرية لإرسائها مستقبلاًكتحليل روتينى .



وأشار الدكتور أحمد غنيم رئيس هيئة المتحف بأن المعمل قد أستقبل عينات لبقايا آدمية وعظمية خاصة بالبعثة السويسرية (بعثة جامعة بازل السويسرية) العاملة بمنطقة وادى الملوك بالأقصر ، حيث قام فريق العمل المصرى من شباب الباحثين بالمتحف القومى للحضارة المصرية بالبدء فى تجهيز العينات تمهيداً لإجراء الفحوصات الخاصة بها .